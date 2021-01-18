19 января православные отметят Крещение Господне. В священный праздник верующие традиционно окунаются в проруби и запасаются водой. Она в этот день считается святой и обладает целительной силой. В этом году в регионе определили 16 официальных мест для проведения священного обряда.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Городе Петропавловск, 5 мест в Айыртауском районе оборудовано, 4- в Кызылжарском, 2 — в Есильском, 2- в Шалакынском и 1- в районе Г.Мусрепова. Проведены инструктажи по технике безопасности. Спасатели обеспечены всем необходимым оборудованием: спасательными досками, жилетами, комплектами водолазного снаряжения. Также подготовили высокопроходимую технику на случаи обогрева населения.

Окунаться в проруби и набирать воду необходимо с соблюдением санитарных норм. На водоёмах запретили массовое скопление людей, социальная дистанция между людьми должна составлять не менее 2 метров.

Не стоит забывать и о масочном режиме, говорят ЧС-ники. В праздник они будут дежурить вместе с полицейскими, врачами и волонтёрами.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— Хотелось бы напомнить о правилах поведения на льду. Необходимо брать с собой теплую одежду, нескользящую обувь, при наборе воды брать посуду, которая не бьётся. При водных процедурах нужно взять с собой полотенце. Все службы будут находиться в местах купания. Организуем рейды с проверкой по несанкционированным прорубям.

По прогнозам синоптиков, на Крещение температура воздуха ночью опустится до -21 градуса. Днём она будет от -7 до -12 градусов. Что касается толщины льда, то на реке Есиль на городском пляже она составляет 18- 30 сантиметров. На других водоёмах региона отметка достигает 70 сантиметров.

Абай Альжанов