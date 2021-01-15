Волонтеры очистили от снега двор у Светланы Касымовой

Волонтеры

20:31 15 Января 2021

После обильного снегопада двор 60-летней Светланы Касымовой замело так, что не выбраться. Она инвалид второй группы. Живет вместе со своей мамой. Говорит, справиться с домашними хлопотами им сложно, поэтому периодически обращается за помощью к волонтерам.

Светлана Касымова, жительница г.Петропавловска:

— Мужчин нет. Сами как-то. В прошлом году приходили волонтеры. Чистили, хорошо прям убрали снег со двора. В этом году вот снова пришли. Благодарна очень. 

Вооружились лопатами и сразу принялись за дело. На уборку снега вокруг дома волонтеры потратили чуть больше часа. Ребята не только расчистили дорожку к дому, но и пообщались с пенсионеркой. Доброволец Сергей Алпатов со Светланой Сериковной знаком около года. Свою помощь парень оказывал не раз: летом приезжал вскапывать огород, весной убирал участок от лишнего мусора.

Евгений Алпатов, волонтер:

— Я занимаюсь волонтерством 2 года. Мне это нравится, хорошее дело. Помогать людям, природе и развивать при этом эковолонтерство.

Помогают одиноким пенсионерам добровольцы на регулярной основе. В этом году в рамках акции «Делай добро», стартовавшей 5 января, волонтеры от снега очистили больше 80 дворов области. Говорят, работу продолжат до наступления весны.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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