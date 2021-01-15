В СК начнут строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей

В феврале-марте этого года североказахстанцы получат вакцину от коронавируса. С этой новости глава региона начал заседание. Означает ли, что вакцинация — это последний раунд в борьбе с covid-19, пока неизвестно. Невидимый враг коварен и способен к мутации. Большую часть прошлого года вирус диктовал всему мира свои правила. СК был среди тех, кому удалось найти золотую середину.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это было непросто. На протяжении всего года мы были буквально в роли «эквилибриста на канате», лавируя между жестким карантином и развитием экономики.

Вылавировать удалось. Это подтверждают показатели прошлого года. Рост во всех основных отраслях экономики. Во многом благодаря комплексному плану развития СК.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Его продлили до 2025 года. То есть, наша область получит такую же мощную финансовую поддержку, и даже больше. Прошлогодний бюджет региона был рекордным для СК. Но в 2021 мы получим на четверть больше, а именно 324 млрд тенге.

Половину этой огромной суммы направят на социальную сферу, то есть на улучшение жизни североказахстанцев. В этом году продолжат ремонт дорог в перспективных сёлах. Улучшат сообщение между 160 населёнными пунктами, где проживают 125 тысяч североказахстанцев.

Больше средств выделят на водоснабжение. Последние несколько лет в сёлах восстанавливали старые разводящие сети. Но, чтобы полностью решить вопрос, нужна реконструкция групповых водопроводов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поэтому финансирование на эти цели в текущем году увеличено более чем в 5 раз — с 1,1 до 5,8 млрд. тенге. Это позволит провести работы по строительству и реконструкции головных водозаборных сооружений, 3 крупных насосных станций, 2 резервуаров чистой воды и других сопутствующих сооружений.

3 тысячи семей смогут подключиться к сетям и навсегда забыть о флягах и вёдрах. Но расходы населения надо сократить, отмечает глава региона. Это можно сделать за счёт увеличения количества колодцев. Больше будет точек подключения, а, значит, североказахстанцы меньше заплатят. Кумар Аксакалов поручил учесть это при проектировании.

Больше всего средств в этом году направят на сферу образования. Продолжат масштабный ремонт, обновят материальную базу, закупят новое оборудование и технику, построят и отремонтируют общежития, в том числе и при колледжах региона. Сферу здравоохранения также ждут перемены в виде дорогостоящего оборудования. А ещё в этом году начнут строительство поликлиники в «Жас Оркене».

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Активно строить будут и дома. В этом году планируют сдать 3 700 квартир. Что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Это в Петропавловске. В сёлах области планируют построить 714 домов.

В сельском хозяйстве закупят 2200 комбайнов, тракторов, посевных комплексов. Внесут 160 тысяч тонн минеральных удобрений. Начнут строить 10 современных молочных комплексов, помимо 6, которые возводят сейчас.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Медицинская норма потребления молока на человека в нашей стране составляет 340 литров в год. Запуск 21 фермы позволит нам обеспечить этой продукцией 154 тысячи человек молоком в течение всего года.

Это около трети североказахстанцев. Также в регионе продолжат возводить две откормочные площадки, бройлерную птицефабрику. В планах построить тепличный комплекс по выращиванию овощей, завод бумажной продукции из соломы, наладить производство древесно-стружечных мебельных плит.

А на территорию СЭЗ могут зайти новые инвесторы: производители лекарственных препаратов, а также упаковочной и пигментной бумаги.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хочу обратиться ко всем инвесторам. Приходите к нам. Доверьтесь! Мы создадим все необходимые комфортные условия для развития Вашего бизнеса. Мы существенно снизим ваши затраты на реализацию ваших проектов. В бюджете области предусмотрены средства на субсидирование процентной ставки и подведение инфраструктуры. В этом вопросе я даю личную гарантию!

К слову, об инвестициях. По этому показателю мы — лидеры в стране. В прошлом году в область поступили 281 млрд тенге вложений.

Айгерим Мукашева