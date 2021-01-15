В Петропавловске состоялась первая сессия 7 созыва депутатов областного маслихата

Новости МТРК

21:25 15 Января 2021

Места распределились следующим образом: львиная доля депутатских кресел досталась партийцам «Nur Otanа»- 24 представителя. По три будет в маслихате от партий «Аdal» и «Ак Жол». Это представители сферы здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, культуры, а также бизнесмены, журналисты и общественники.

Депутатский корпус насчитывает 9 женщин и 7 депутатов возрастом до 35 лет. Секретарем областного маслихата выбрали Владимира Бубенко, председателями постоянных комиссий стали Еркебулан Мамбетов, Биржан Жолдасбаев и Ирина Эктова. Участие в заседании принял глава региона. Кумар Аксакалов поздравил обновленный состав и пожелал плодотворной работы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Идеи и предложения, которые выдвинули кандидаты в депутаты на встречах с избирателями, проблемы- не останутся без внимания. Они должны войти в программу действий представительной и исполнительной власти области на предстоящие 5 лет. Нас сейчас слушают все наши акимы районов. Все наказы и пожелания избирателей должны лечь в основу нашей деятельности. Для реализации наших планов имеются достаточные ресурсы.

 

 

 

Абай Альжанов

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