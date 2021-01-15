В НИШ идет набор документов для поступления в 7-й класс

В Назарбаев интеллектуальной школе в этом году смогут принять 120 детей. В первую очередь зачислят тех, кто набрал наивысший балл. А что будет с теми, кто пороговый уровень прошел, но в список не попал?

Данияр Уалиев, директор Назарбаев интеллектуальной школы г. Петропавловска:

— Эти ребята стоят в резерве. Резерв сохраняется в течение года, т.е во время обучения бывают разные ситуации: переезды родителей, место работы меняется и т.д. Учащийся переводится с одной школы в другую, тогда и с резерва поднимаются те, кто прошли, но стояли в очереди.

Конкурсный отбор будущие студенты пройдут в 2 этапа. До 23 января всем желающим нужно успеть подать документы. Далее — тестирование. Оно пройдет 11-12 марта.

Данияр Уалиев, директор Назарбаев интеллектуальной школы г. Петропавловска:

— Тест сдают претенденты в школе. Первый день по математике и естествознанию, но в этом году баллы по естествознанию не учитываются. Это апробация, в следующем году они уже будут учитываться. Во второй день сдают языки: русский, казахский, английский.

Из-за ограничительных мер в образовательном учреждении при подаче документов не запрашивают справку 086 формы. Всё для того, чтобы не создавать скопление людей в поликлиниках. Её студенты могут предоставить после поступления.

Анастасия Остертак