Профилактическое мероприятия «Бұзушы» проводят полицейские СК

К сожалению, с такими ситуациями полицейские встречаются часто. Поэтому проводят рейды и профилактические мероприятия. Одно из таких назвали «Бұзушы». Сотрудники правоохранительных органов таким образом пытаются бороться с пьяной преступностью и правонарушениями.

Рустам Садулов, начальник отдела местной полицейской службы Управления полиции г.Петропавловска:

— Цель мероприятия – недопущение повторных правонарушений среди подученного контингента. В данном мероприятии задействован весь личный состав местной полицейской службы.

А это более 600 сотрудников органов внутренних дел. Они не только проводят рейды, но и посещают проблемные семьи. В первые дни полицейские региона выявили свыше 450 различных административных правонарушений.

По месту жительства проверили около 300 лиц, состоящих на учете. Выявили 51 факт мелкого хулиганства и 39 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах города без сопровождения законных представителей. В этот раз на учет поставили 45 человек.

Вместе с этим, с начала операции полицейские задержали 5 нетрезвых водителей. К административной ответственности привлекли 4 североказахстанцев за превышение скорости, ещё двоих — за вождение будучи лишенными прав управления. За неиспользование ремня безопасности составлены протоколы в отношении 56 водителей.

Алишер Ашимов