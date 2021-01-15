Первая сессия нового созыва депутатов состоялась в гормаслихате

Депутатский корпус городского маслихата начинает работать в новом составе. В нём — 15 представителей «Nur Otanа» и двое — от Народной партии Казахстана. Депутаты поблагодарили избирателей за доверие.

Кулюмкоз Смаилова, депутат городского маслихата 7 созыва:

— Более 30 лет, работая в сфере образования, и более 22, занимаясь общественной деятельностью, я впервые была избрана депутатом городского маслихата. Я очень благодарю избирателей за поддержку. Я обязуюсь честно и добросовестно служить своей родине

Перед тем как перейти к обсуждению вопросов повестки дня, депутаты выбрали секретаря городского маслихата. Единогласно снова проголосовали за кандидатуру Армана Бердагулова. Выбрали и председателей трёх постоянных комиссий.

Группу по вопросам экономики и бюджета возглавил Ержан Баженов, вопросы здоровья и социальной защиты населения будет курировать Айгуля Абдралиева, Юля Пронина стала председателем комиссии по вопросам культуры и спорта.

В работе 7 сессии городского маслихата принял участие и аким города Булат Жумабеков. Новому составу градоначальник пожелал плодотворной работы и активного взаимодействия с народом.

Булат Жумабеков , аким г.Петропавловска:

— Уважаемые депутаты ,я хотел бы вас поздравить с назначением .Вы знаете, по результатам были выставлены 2 партии. Хотелось бы пожелать вам успешной работы. Я думаю, вы оправдаете надежды народа, население активно приняло участие в выборах. Мы совместными усилиями будем все решать.

В завершение каждому депутату нового состава вручили удостоверения.

Анжелика Сычева