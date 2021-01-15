Ежедневно из Петропавловска коммунальщики вывозят порядка 23-25 тыс кубов снега

Это видео в соцсети присылают жители города. Пока люди активно жалуются на ненадлежащую работу коммунальных служб, дорожники, в свою очередь, продолжают трудиться круглые сутки. О том, в каком состоянии находится автопарк подрядных организаций, их представители рассказали общественникам.

В ТОО «Ашык-Аспан» — более 80 единиц техники. В этом году склад организации пополнили два новых автогрейдера, четыре МАЗа, один JSB и погрузчик, а также маленький «Барсик». Работники компании занимаются очисткой улиц Победы, Хименко, Набережной, а также посёлков Борки и Солнечный. Выезды идут согласно графику, мониторинг ведут представители отдела ЖКХ городского акимата.

Дулат Шарипов, заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог:

— Отрабатываем жалобы. Показываем улицы, участки, где были плохо отработаны маршруты, заставляем снова очищать. К примеру, возьмём улицу Жамбыла. Если участок был отработан плохо, бордюры и остановки не открыты. Мы туда же отправляем эту подрядную организацию.

В компании «Архмонтаж» очисткой городских улиц занимаются 10 лет. Автопарк состоит из 30 единиц спецтехники. 25 ежедневно задействуют в уборке снега. В день на четыре городских полигона коммунальщики вывозят не менее двух тысяч кубов снега.

Александр Цимбал, руководитель ТОО «Архмонтаж»:

— В этом году приобрели три единицы техники. Грейдер, погрузчик и новый каток». В этом году мы убираем улицу Мира, отвечаем за Бензострой, Вокзал. В этих районах проходит механизированная уборка. По вывозу мы обслуживаем те улицы, которые предоставляет акимат».

Снег убирают и вручную. По словам коммунальных служб, их работе мешают припаркованные у обочин автомобили. Горожане игнорируют просьбы дорожников, поэтому и сугробы приходится оставлять. Приезжать и убирать снег приходится на следующий день. Всего уборкой и вывозом осадков занимаются 23 организации, город разделили на маршруты.

Айгерим Муканова