Драматическому театру им. Н.Погодина исполнится 135 лет

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 212 млн тенге. Столько средств понадобилось для преображения русского драматического театра им Н.Погодина. Капитальный и текущий ремонты в нем начались летом 2020-го. Перемены можно заметить еще до входа в храм Мельпомены. Фасад утеплили, оформили травертином, заменили окна. На смену синим тонированным пришли классические прозрачные с металлическими перекрытиями.

Любое здание можно сравнить с книгой. Красивая обложка важна, но, на первом месте всё же остается содержание. Над обновленным дизайном театра работал член Союза художников Казахстана Болат Асербеков.

Болат Асербеков, член Союза художников РК:

— Преследовали цель, как бы высветлить театр, дать пространства, чтобы он задышал. На центральном входе по совету Кумара Иргибаевича мы расширили чуть-чуть коридор. А центральная композиция здесь — древо жизни.

Завораживающую золотую зеркальную композицию сделал тот же мастер, что спроектировал экспо-шар. Работа уникальная, до открытия администрация театра держала ее в секрете. И, надо сказать, сюрприз удался. Золотые оттенки «древа жизни» есть и в Гжели.

Её старались сделать такой, чтобы она была заметна глазу гостей театра, но, при этом и не раздражала. Возможно, не такие явные, но перемены произошли и в главном зале. За счет обновленного освещения зал будто по — новому «задышал».

Людмила Ванюкова, народная артистка РК:

— Мы получили такое прекрасное здание, просто вот заходишь, как -будто мы здесь первый раз в этом здании. Прекрасно все сделано, светло, свободно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Деятельность театров была ограничена в связи с пандемией, но мы это время использовали с пользой, начали ремонт, который закончился. Мы видим, что, те цели и задачи, которые мы ставили, достигнуты. Сегодня созданы условия, чтобы артисты и зрители могли получать наслаждения.

Когда именно зрители смогут здесь побывать, пока неизвестно. Но, ценители искусства ждут этого момента с нетерпением.

Нэлли Иванова, почетный гражданин СКО:

— Я смотрю все спектакли, которые ставят, и получаю от этого огромное удовольствие. Ту атмосферу, антураж, который создан в этом театре как раз соответствует будущему настрою, с которым должны артисты выйти к зрителям.

Русский драматический театр им. Н.Погодина — один из старейших в Казахстане. В следующем году он отметит свой 135-летний юбилей. Но, посмотрев на проект, без сомнения, можно сказать, в январе 2021-го у него началась новая жизнь.

Дарья Пышмынцева