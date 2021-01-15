18 января в Петропавловске на маршруты выйдут первые новые автобусы

Первая партия из 7 единиц общественного транспорта отечественной сборки начнёт курсировать по маршрутам с 18 января. Об этом на своей страничке в фейсбук сообщил градоначальник Булат Жумабеков. Сейчас машины проходят финальную проверку перед эксплуатационно — техническое обслуживание.

Напомню, автобусы марки «Ютонг» появились в областном центре 9 января. Каждый обошёлся примерно в 43 миллиона тенге. После прибытия несколько дней они проходили тест-драйв по оживленным улицам города.

Уважаемые горожане! По поводу новых автобусов, которые

выходили ранее на маршруты. Могу заверить, автобусы будут ходить. Сейчас данные автобусы находятся на техническом обслуживании. То есть на

замене крепежей, замере жидкостей и проверки агрегатов. Данная партия — первая, соответственно сейчас тщательно проверяются все технические данные на качество и предложения по дооснащению(при необходимости). Работы завершатся 17 января. 18 января автобусы снова выйдут на маршруты. Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска

Дарья Пышмынцева