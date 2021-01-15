15 января в Нур-Султане состоялась первая сессия Парламента РК 7-го созыва

«Прошедшие выборы открыли новую страницу в нашей истории. Голосование показало, что во всех регионах поддерживают путь, избранный нашей страной. Хоть у партий и разные политические взгляды, но цель общая. Многопартийный новый состав Мажилиса показывает, что конкурентоспособность в нашем обществе выросла». Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Все этапы предвыборной гонки вместе с народным голосованием остались позади. 10-го января на избирательных участках страны выразили свою гражданскую позицию больше 7 млн казахстанцев.

Возможно, во время следующего такого исторического события в бюллетенях будет графа «против всех». С таким предложением выступил глава государства. Сейчас же от народных избранников президент и народ ждут выполнения предвыборных обещаний.

«Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению, — сказал Токаев. — Приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан. При этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. Правительство и Нацбанк разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что её практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения».

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Услышать обращение главы государства в зал заседаний дома Мажилиса пришли 107 депутатов. После выборов состав нижней палаты Парламента обновился на 70%. В количественном отношении в ней лидируют члены партии «Nur Otan». Их 76. Следом идут 12 представителей «Ак жола», 10 депутатов народной партии Казахстана, 9 народных избранников от Ассамблеи народа Казахстана.

Состав Мажилиса Парламента РК VII созыва: 76 депутатов от партии «Nur Otan»

12 депутатов от партии «Ак жол»

10 депутатов «Народной партии Казахстана»

9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана

Дарья Пышмынцева