15 января в Нур-Султане состоялась первая сессия Парламента РК 7-го созыва

«Прошедшие выборы открыли новую страницу в нашей истории. Голосование показало, что во всех регионах поддерживают путь, избранный нашей страной. Хоть у партий и разные политические взгляды, но цель общая. Многопартийный новый состав Мажилиса показывает, что конкурентоспособность в нашем обществе выросла».
Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан
Все этапы предвыборной гонки вместе с народным голосованием остались позади. 10-го января на избирательных участках страны выразили свою гражданскую позицию больше 7 млн казахстанцев.
Возможно, во время следующего такого исторического события в бюллетенях будет графа «против всех». С таким предложением выступил глава государства. Сейчас же от народных избранников президент и народ ждут выполнения предвыборных обещаний.
«Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению, — сказал Токаев. — Приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан. При этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. Правительство и Нацбанк разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что её практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения».
Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан
Услышать обращение главы государства в зал заседаний дома Мажилиса пришли 107 депутатов. После выборов состав нижней палаты Парламента обновился на 70%. В количественном отношении в ней лидируют члены партии «Nur Otan». Их 76. Следом идут 12 представителей «Ак жола», 10 депутатов народной партии Казахстана, 9 народных избранников от Ассамблеи народа Казахстана.
Состав Мажилиса Парламента РК VII созыва:
76 депутатов от партии «Nur Otan»
12 депутатов от партии «Ак жол»
10 депутатов «Народной партии Казахстана»
9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана
Дарья Пышмынцева