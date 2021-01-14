В Петропавловске определили потенциальных депутатов областного маслихата

Утвердили список из 24 кандидатов. В Петропавловске под председательством главы региона состоялось заседание бюро политсовета областного филиала партии «Nur Otan». На нем с помощью голосования определили потенциальных депутатов областного маслихата. Средний возраст народных избранников — 44 года.

Предполагается, что их состав обновится на 73%. В нем будет больше женщин и молодежи до 35 лет. Также среди кандидатов есть многодетная мать и один североказахстанец с особыми потребностями.

Если останавливаться на основном роде деятельности потенциальных депутатов областного маслихата, то в большинстве своем, речь идет о работниках сельского хозяйства. 3 кандидата трудятся в сферах культуры и спорта, столько же занимаются предпринимательством.

Список кандидатов от СКОФ партии «Nur Otan»:

1. Алпысов Ерлан Сапарбекович — директор ТОО «Племзавод Алабота»

2. Баймуратова Лилия Рашидовна — руководитель СКО ОО «Центр поддержки волонтерства»

3. Барлубаев Асхат Нагашибаевич — директор ТОО «Рустикус»

4. Бубенко Владимир Степанович — секретарь областного маслихата

5. Жалгасбаев Биржан Нурмаханович — директор музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова

6. Жукеев Серик Аманжолович — директор ТОО «Есей Агро»

7. Зенченко Геннадий Геннадьевич — директор КТ «Зенченко и К»

8. Зикирин Ерлан Ельтаевич — заместитель директора ТОО «Полтавское»

9. Искакова Орынбасар Сагандыковна — глава ИП «Искакова»

10. Касьяненко Александр Витальевич — директор ТОО «Намыс»

11. Кашаев Кенжебай Абилькажинович — директор ТОО «Unique-инвест»

12. Кусаинов Бахыт Мажитович — директор ТОО «Адемы-Астык»

13. Левина Елена Владимировна — директор ИП «Левин»

14. Леонтьев Сергей Геннадьевич — генеральный директор ТОО «Фирма «Леонтьев»

15. Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович — генеральный директор ТОО «Мамбетов и К»

16. Оразалин Есжан Кабиевич — председатель правления АО «СПК «Солтүстік»

17. Рахметова Асем Калашбаевна — первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»

18. Сапаров Алтынбек Сейпуллович — директор ТОО «Ногайбай»

19. Сураганова Сауле Казбековна — руководитель отдела социального обеспечения по Жамбылскому району

20. Тимофеева Наталья Викторовна — врач-офтальмолог центральной районной больницы района Шал акына

21. Токшалык Ерлан Бейсенович — директор СКОФ АО «РТРК «Qazaqstan»

22. Худайбергенов Биржан Бахытжанулы — председатель СКОФ МК «Jas Otan»

23. Эктова Ирина Андреевна — тренер ДЮСШ легкой атлетики

24. Эрман Владимир Владимирович — методист ДЮСШ «Арғымак» конных видов спорта.

Дарья Пышмынцева