В Петропавловске определили потенциальных депутатов областного маслихата

Утвердили список из 24 кандидатов. В Петропавловске под председательством главы региона состоялось заседание бюро политсовета областного филиала партии «Nur Otan». На нем с помощью голосования определили потенциальных депутатов областного маслихата. Средний возраст народных избранников — 44 года.
Предполагается, что их состав обновится на 73%. В нем будет больше женщин и молодежи до 35 лет. Также среди кандидатов есть многодетная мать и один североказахстанец с особыми потребностями.
Если останавливаться на основном роде деятельности потенциальных депутатов областного маслихата, то в большинстве своем, речь идет о работниках сельского хозяйства. 3 кандидата трудятся в сферах культуры и спорта, столько же занимаются предпринимательством.
Список кандидатов от СКОФ партии «Nur Otan»:
1. Алпысов Ерлан Сапарбекович — директор ТОО «Племзавод Алабота»
2. Баймуратова Лилия Рашидовна — руководитель СКО ОО «Центр поддержки волонтерства»
3. Барлубаев Асхат Нагашибаевич — директор ТОО «Рустикус»
4. Бубенко Владимир Степанович — секретарь областного маслихата
5. Жалгасбаев Биржан Нурмаханович — директор музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова
6. Жукеев Серик Аманжолович — директор ТОО «Есей Агро»
7. Зенченко Геннадий Геннадьевич — директор КТ «Зенченко и К»
8. Зикирин Ерлан Ельтаевич — заместитель директора ТОО «Полтавское»
9. Искакова Орынбасар Сагандыковна — глава ИП «Искакова»
10. Касьяненко Александр Витальевич — директор ТОО «Намыс»
11. Кашаев Кенжебай Абилькажинович — директор ТОО «Unique-инвест»
12. Кусаинов Бахыт Мажитович — директор ТОО «Адемы-Астык»
13. Левина Елена Владимировна — директор ИП «Левин»
14. Леонтьев Сергей Геннадьевич — генеральный директор ТОО «Фирма «Леонтьев»
15. Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович — генеральный директор ТОО «Мамбетов и К»
16. Оразалин Есжан Кабиевич — председатель правления АО «СПК «Солтүстік»
17. Рахметова Асем Калашбаевна — первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»
18. Сапаров Алтынбек Сейпуллович — директор ТОО «Ногайбай»
19. Сураганова Сауле Казбековна — руководитель отдела социального обеспечения по Жамбылскому району
20. Тимофеева Наталья Викторовна — врач-офтальмолог центральной районной больницы района Шал акына
21. Токшалык Ерлан Бейсенович — директор СКОФ АО «РТРК «Qazaqstan»
22. Худайбергенов Биржан Бахытжанулы — председатель СКОФ МК «Jas Otan»
23. Эктова Ирина Андреевна — тренер ДЮСШ легкой атлетики
24. Эрман Владимир Владимирович — методист ДЮСШ «Арғымак» конных видов спорта.
Дарья Пышмынцева