В Казахстане ужесточили наказание за дачу взятки и посредничество в этом

Сейчас за дачу взятки срок лишения свободы составляет 7 лет, деяние относится к категории тяжких преступлений, для сравнения — в прошлом году наказание равнялось пяти годам. Кроме того, теперь осужденные по этой статье не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Нарушители закона будут заключены в колониях минимальной безопасности. Вместе с этим увеличен размер штрафа за подкуп должностных лиц.

Ернар Баянгазин, руководитель Антикоррупционной службы по СКО:

— Для дающих взятку в размере до 50 МРП (до 145 тысяч тенге), минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое — с 10-кратного до 20-кратного размера взятки. Если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом составит 2 млн. тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял 1 млн. тенге.

По тому же принципу увеличен порог штрафа и для посредника -от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки. А еще внесены изменения в закон по вмешательству государственных структур в предпринимательскую деятельность. Эти поправки позволят создать безопасные условия для работы бизнеса. 613 проектов сопровождаются антикоррупционным ведомством.

Ернар Баянгазин, руководитель Антикоррупционной службы по СКО:

— В рамках проекта «Защита бизнеса и инвестиций» Департаментом по Северо-Казахстанской области в 2020 году заключены соглашения с 11 местными и иностранными инвесторами на общую сумму инвестиций 36,472 млрд. тенге. К слову, с различными вопросами в адрес Антикоррупционной службы обратилось 84 предпринимателя, 67 из которых удовлетворены за счет положительного решения их проблем.

За 2020 год ведомством выявлено 10 фактов вмешательства в работу малого среднего бизнеса. Согласно изменениям законодательства теперь сотрудникам правоохранительных органов за подобное деяние грозит до пяти лет лишения свободы, а для руководства срок и вовсе увеличен до 8 лет.

Всего за прошлый год за коррупционные преступления в регионе осуждены 12 человек на сумму 96 миллионов тенге, за получение взятки наказаны 7 лиц, а за её дачу — два североказахстанца.

Айгерим Муканова