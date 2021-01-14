СК вплотную приблизился к «красной» зоне

59 случаев коронавируса за сутки выявили в СК. 52 из них — с симптомных течением болезни. Антилидер статистики по-прежнему город Петропавловск, где зафиксировали 12 заболевших. Недалеко ушёл Акжарский район, там 11 случаев КВИ. Ещё 10 выявили среди шалакынцев.

При этом ни один населённый пункт области на карантин не закрыли. Как и учебные заведения региона. С начала января covid-19 подтвердился у 43 школьников. Но это было во время каникул, потому переводить учебные заведения на дистанционку не стали.

Отмечу, в школу ученик идёт по заявлению родителей. Но есть возможность оставить ребёнка на онлайн — обучении. Кстати, отправляя чадо в школу, можно не волноваться, что он останется голодным. С понедельника разрешат работу столовых.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Будут, конечно, усилены санитарно-эпидемиологические меры. В первую очередь, 30% должна быть заполняемость обеденного зала.

— Персонал должен весь быть в масках. Маски должны меняться каждые 2 часа. Расстановка между столами должна быть не менее 2 метров.

Уборка в обеденных зонах — каждый час, после — обязательное проветривание. Все эти меры обезопасят от опасной болезни школьников и педагогов. Среди последних в этом учебном году было 116 заболевших. Эпидрасследование показало, что учителя вирус подхватили за пределами школы.

Как правило, в кругу родственников и друзей. По этой же причине вирус подтвердился и у большинства заболевших медиков. К слову, сейчас в борьбе с коронавирусом задействованы 2300 медработников. Они среди тех, кто вакцину от вируса получит в числе первых. Сейчас эта процедура на этапе планирования.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Ожидается поступление 80 тысяч доз вакцины против КВИ. Будут привиты медработники, педагоги, лица, состоящие на учёте с хроническими заболеваниями, медико-социальные учреждения, закрытые детские организации, студенты и члены мониторинговых групп.

Когда регион получит первую вакцину, не уточняется. Тем временем в больницах развёрнуто 1165 коек, 44% из которых занято. В стационарах 514 пациентов с КВИ и пневмонией.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Среднесуточная госпитализация инфекционных стационаров составляет 28-39. Один эпизод был 54 пациента, поступили в субботу и воскресенье. В реанимационном отделении на сегодняшний день 89 коек. Там находится 21 пациент в тяжёлом состоянии. Из них 8 на ИВЛ.

Коэффициент распространения болезни стал выше. По словам санврачей СК, сейчас вплотную приблизился к «красной» зоне.

Айгерим Мукашева