Штраф в размере Т44 тыс грозит мужчине, который нелегально продавал алкоголь

Подпольной торговлей спиртного 62-летний житель Петропавловска занимался в малоприметной будке между рядами бутиков на одном из городских рынков. Литр алкоголя он продавал за 1500 тенге.

Цена ниже, чем в магазинах и супермаркетах, поэтому клиентов было хоть отбавляй. О том, что нарушает закон, мужчина знал, но это ему нисколько не мешало зарабатывать.

При осмотре торговой точки полицейские изъяли 135 литров алкогольной продукции. Товар отправили на экспертизу. По данному факту собран административный материал. В дальнейшем его передадут в суд для принятия решения.

Жаксылык Байбусинов, участковый инспектор полиции УПП № 4 УП г.Петропавловска:

— В отношении данного гражданина был собран материал по статье 463 Кодекса РК об административных правонарушениях, которая предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей.

С начала Нового года полицейские выявили 8 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. Из оборота изъяли более 250 литров спирта. За 12 месяцев прошлого года на территории СК стражи порядка зарегистрировали свыше 850 преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии.

За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах подшофе к ответственности привлекли более 10,5 тысяч правонарушителей.

Алишер Ашимов