Североказахстанцы участвовали в сессии Ассамблеи народа Казахстана

«Глобальный мир переживает мощную трансформацию. Мы все понимаем, что живем уже в совершенно новую историческую эпоху. Кардинально изменились экономика, жизнь общества, технологии. Мы принимаем эти новшества, многому учимся, многое умеем. Но в этом мире переменных величин есть одна постоянная, фундаментальная ценность – единство общества и межнациональное согласие».

Нурсултан Назарбаев- Первый Президент РК — председатель Ассамблеи народа Казахстана

В своих выступлениях Елбасы неоднократно упоминает о дружбе народа и их мирном проживании в одном государстве. Сегодня модель общественного согласия Казахстана — пример для многих мировых держав.

Об этом представители этнокультурных центров говорили и на 28-й сессии АНК. Чингиз Курбанов один из тех, кто был в составе делегации от нашего региона. По его словам, за 30 лет Независимости наша страна достигла больших высот.

Чингиз Курбанов, председатель центра азербайджанской культуры СКО:

— Мне отрадно, что я принял участие в составе делегатов от СКО, которая была организована на высоком уровне. Прибыв на место, в нашу столицу Нур-Султан, я рад теплому приёму.

Участники ежегодной сессии, все как один, считают, что для достижения межнационального согласия у нашей страны есть все необходимое. На мероприятии делегатам предстояло выбрать 9 депутатов в Мажилис Парламента республики. По словам общественных деятелей, народные избранники обеспечат защиту прав национального меньшинства, сохраняя, при этом мир и согласие.

Кулюмкоз Смаилова, председатель областного совета матерей при АНК СКО:

— АНК — это важный и действенный механизм в урегулировании межнациональных отношений. И представленность депутатов от Ассамблеи — это доказательство того, что интересы народа представлены и защищены. А мы, в свою очередь, как правовое государство выполняем свои обязательства.

В состав делегации нашего региона вошли 15 человек. Во Дворце мира и согласия собрались представители этнокультурных объединений, общественные деятели, творческая и научная интеллигенция. Также в голосовании принял участие Президент страны Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Жанель Бисенбаевой.