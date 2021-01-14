Пятерых человек доставили в больницу после ДТП в Петропавловске

Выяснилось, что водитель автомобиля «Nissan» поворачивал налево на зелёный сигнал светофора, но он не пропустил движущийся навстречу «Subaru». Удар был такой силы, что пассажир, сидевший на переднем сидении, оказался зажат искорёженным металлом.

Его вытащили спасатели. В больницу доставили водителя и трёх пассажиров «Subaru», медицинская помощь также понадобилась и мужчине за рулём «Nissan». В отношении водителя, допустившего столкновение, завели материал об административном правонарушении.

Айгерим Мукашева