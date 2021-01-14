ХК «Кулагер» не смогли взять реванш у карагандинской сборной «Сарыарка»

Матч состоялся 13 января. Петропавловцы активно прессинговали соперника в начале встречи. На 7 минуте защитник Фёдор Хорошев прекрасным дальним броском застал врасплох вражеского вратаря. После «скакуны» провели блёклый отрезок в игре, и возможно, в сезоне.

За 2 и 3 период кулагеровцы пропустили в свои ворота 4 шайбы подряд. Перед финальной сиреной ребята проявили характер и отыграли ещё 2 гола. Однако, свести схватку к ничьей так и не смогли. Итоговый счёт встречи 4-3 в пользу «Сарыарки».

Это уже 6-ое поражение подряд для «скакунов» в нынешнем сезоне. В турнирной таблице местные хоккеисты на седьмой строчке. В активе команды 45 очков. Возможность прервать неудачную серию ребятам представится 18 января в поединке против столичного «Номада».

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— Команда была хорошо настроена. По игре команды абсолютно равны, но вмешались потусторонние силы. Я считаю, мы ни в чём не проиграли. Команда соперников помоложе, скоростнее, но наши ребята сыграли по моей установке: плотная оборона в средней зоне, плотная игра в нашей зоне, а шансы в контратаках мы использовали. Я думаю, много вопросов есть.

Айгерним Мукашева