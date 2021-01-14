Более 100 книг пополнили фонд областной библиотеки имени С.Муканова

Такие выставки новых книг в библиотеке имени Сабита Муканова проходят ежеквартально. Из этого разнообразия печатной продукции каждый может найти издание по душе.

Книголюбы:

— Из представленных книг мне понравилось очень о Владимире Высотском. Для дома хочу, в первую очередь взять эту книгу. Я считаю, что это очень сильный поэт.

— Меня заинтересовали книги, по которым я смотрела фильмы. Тут она, кстати, в комиксах, тем более интересно, даже дочери будет интересно почитать, потому что она очень любит комиксы.

Особенно библиотекари советуют читателям обратить внимание на книгу Джеки Чана. Она заинтересует не только фанатов этого актера. Правда, смогут прочесть ее только знатоки английского языка.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Джеки Чан, который написал книгу про себя, про свою жизнь и про свое актерское мастерство. Она не оставит равнодушными абсолютно никого. Олег Рой тоже интересный автор для молодежи, спрашивают его. И, конечно, король ужасов Стивен Кинг.

Если вы любитель истории, то вам подойдут вот эти книги. Здесь представлены различные издания казахстанских авторов о батырах, сакральных местах и великом Абае. Новую исследовательскую работу представил, в частности, наш земляк Виктор Зайберт, который называется «Ботай».

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Что интересно, она написана на 3-х языках. В создании книги принимали участие ученые Ботайской комплексной археологической экспедиции. Они создавали вместе эту книгу, она будет очень интересной и полезной. Что хочется отметить, есть книга «Омское краеведение» она будет полезна тем, кто краеведением интересуется.

Всего здесь представлены более 100 новых книг.

Анастасия Остертак