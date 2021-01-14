65 миллионов тенге задолжали неплательщики алиментов в СК

Ирина Фадеева, жительница г.Петропавловска:

— Платят пособие от государства по инвалидности. Все деньги уходят на лечение. Без лекарств никак. Все покупается на мои деньги. Сама содержу ребенка. Приходилось тяжело, когда только развелись, я не работала и ребенка не могла обеспечить. Полы мыла, бралась за все, а как по-другому?

Ирина Фадеева с бывшим супругом развелась в 2011-ом. На руках у неё остался годовалый ребёнок. С того момента Ирина подала документы на алименты. За 9 лет бывший муж напоминал о себе редко, платил раз в полгода, и то копейки, признаётся женщина.

А когда речь зашла о том, чтобы собрать сына в школу и купить нужные лекарства, вообще перестал выходить на связь. Чтобы о доходах не узнало государство, мужчина работал неофициально, без трудового договора.

Ирина Фадеева, жительница г.Петропавловска:

— Потом я обращаюсь к адвокату. Мне сказали, что можно подать заявление в полицию. По данной статье мне сказали, что его должны привлечь к ответственности, и он обязан будет выплачивать алименты. Написала заявление. С этого момента у нас начинается следствие.

В 2017-ом частный судебный исполнитель смог добиться административного ареста мужчины, а ещё лишить его водительских прав. Но, это не помогло, мужчина наотрез отказывался выполнять свои родительские обязанности. В итоге за 9 лет Елене и сыну он задолжал 3 миллиона тенге. История закончилась в 2020-ом. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы.

Эрнар Аяжанов, частный судебный исполнитель Северо-Казахстанского исполнительного округа:

— Дополнительное наказание- принудительные работы на весь период отбывания наказания. Со вступлением приговора в законную силу он мало-мальски стал выплачивать алименты. После постановки на пробационный контроль пригласим его вновь. Будет проведена беседа, дадим направление о трудоустройстве.

Это единственный случай за прошлый год в нашем регионе, когда неплательщика алиментов привлекли к уголовной ответственности. Всего же в СК их 270 человек. Общая задолженность по ним- 65 миллионов тенге. К слову, тех, кто не забывает о своих детях и выплачивает алименты, в регионе более 6 тысяч.

Абай Альжанов