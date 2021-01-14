32-летняя жительница областного центра стала жертвой кибер-преступников

Правоохранительные органы

18:35 14 Января 2021

На удочку мошенников ничего не подозревавшая горожанка попалась еще в конце ноября. На одном из российских сайтов она увидела объявление о том, что при минимальных вложениях, можно приумножить свой капитал, причем на «кругленькую сумму».

Единственное условие, которое необходимо было выполнить, это перечислить на счет автора объявления определенную сумму, точнее, 150 американских долларов. А после предлагалось просто ждать прибыль.

Через короткое время инвестиции должны были достичь отметки в 450 долларов. Но ни через месяц, ни через два этого не случилось. И тогда горожанка поняла, что ее просто «кинули» на деньги. Только после этого она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— С начала текущего года зарегистрировано 13 фактов интернет-мошенничества. Как правило, основной вид интернет-мошенничества, это оформление кредитов, звонки от лже-сотрудников службы безопасности банков, а также объявления на сайте ОLХ, когда по ссылке переходят и оставляют свои данные. Данные дела рассматриваются по части 2 пункта 4 ст.190 УК РК, которая предусматривает наказание в четыре с половиной года.

 

 

 

Анжелика Сычева

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