116 миллионов икринок заготовили в Петропавловском рыбопитомнике

Для выживания и хорошего роста рыбок важно правильно начать работу. До того, как икринкам попасть в эти колбы, их изымали вручную больше двух месяцев. Так называемую «дойку сиговых» рыбоводы проводили в разных уголках страны. Теперь новое поколение ютится в инкубационных контейнерах Петропавловского рыбопитомника.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— В одной колбе находится до одного миллиона икринок. А таких сосудов здесь более сотни. Сейчас у сиговых стадия глазка. Их можно увидеть, подсвечивая фонариком. А уже через пару месяцев икринка будет иметь форму маленькой рыбки, которую в последующем отправят в свободное плавание.

Чтобы сохранить как можно больше икринок, рыбоводы прикладывают массу усилий. За сиговыми они следят и днем, и ночью. Непрерывный поток воды, правильно подобранная температура и достаточное количество кислорода- главные условия для сохранения молоди.

Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом РГКП «Петропавловский рыбопитомник»:

— Инкубация идет полным ходом. Все нормы соблюдаются. Вода должна быть 1 градус. За температурой в цехе мы тоже постоянно наблюдаем. Нам большая температура не нужна-3,4 градуса максимум. Порода этих рыб хладнокровная.

В аппаратах Вейса сейчас находится более 116 миллионов икринок. Это новые поколения рипуса, сига и пеляди.

Рустам Жанабаев, директор РГКП «Петропавловский рыбопитомник»:

— На 2021-ый год государственный заказ составляет 44 млн личинок сиговых. Зарыбление будет производиться в Петропавловском и Сергеевском водохранилищах. На это из государственного бюджета выделено 27 млн тенге. После, уже в апреле личинка отправится в естественную среду.

В планах у рыбоводов на базе предприятия инкубация теплолюбивых видов рыб. Заготовка маточного поголовья карповых уже началась. А вот в аппараты Вейса специалисты начнут их помещать в конце мая.

Жанель Бисенбаева