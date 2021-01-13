«Закладчика» в СКО приговорили к восьми годам лишения свободы

Решил летом незаконно подзаработать и сейчас отвечает за это по всей строгости закона. Полицейские установили, что уроженец Кокшетау приехал в Петропавловск из столицы. В течение дня он выполнял задания своего, так называемого «куратора».

Перемещался по областному центру, оставил более 20 «закладок» с синтетическим наркотиком на улицах Парковой, Жамбыла, Чайковского и не только. Не замеченным злоумышленник не остался. Уже в 17.00 часов того же дня его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские обыскали квартиру задержанного. Изъяли там упаковочный материал, весы, другие предметы, которые он использовал, а также кристаллообразное вещество красного цвета весом 100 граммов.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:

— За 12 месяцев 2020 года по линии борьбы с наркопреступностью выявлено 195 наркоправонарушений. Пресечена деятельность шести интернет-магазинов, через мессенджер Telegram распространявших синтетические психоактивные вещества на территории СКО. Также выявлено два факта размещения рекламы, из которых одно дело закончено с направлением в суд. Фигурант осужден к 4 годам лишения свободы. Из незаконного оборота изъято более 462 кг различных наркотических средств, в том числе свыше 1 кг 591 гр синтетических наркотиков.

Вызывают сильную зависимость, которая, буквально разрушает человеческий организм. Так в управлении по противодействию наркопреступности характеризуют опасные синтетические вещества. Преступники, которые занимаются распространением солей, спайсов и курительных смесей, не первый год ищут в интернете «курьеров».

О подобных объявлениях следует сообщать стражам порядка, сделать это можно практически во всех соц. сетях, а также по телефону доверия, который вы видите на экране. Кроме того, полицейские напоминают родителем о важности профилактических бесед с детьми и подростками о вреде наркотиков.

Дарья Пышмынцева