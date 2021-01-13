За сутки из Петропавловска вывезли 22 тысячи кубометров снега

Работают дорожники в две смены как на спецтехнике, так и вручную. Очистку и вывоз снега проводят в основном ночью, с 10 часов вечера до 5-ти утра. В Петропавловске есть 4 снежных полигона: в Заречном и Рабочем посёлках, и еще два в конце улицы Ауэзова.

Уборкой снега в областном центре занимаются 14 предприятий, где более 200 единиц техники. В прошлую ночь все они вышли на городские улицы.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— В этом году у нас вывоз снега был организован 4 раза. Вчерашний был рекордный вывезли 22 тысячи кубометров снега. С октября мы ведем эти работы и всего вывезено 57 тысяч кубометров снега. В сравнении с прошлым годом в это время было вывезено 65 кубов. Работы продолжаются и сегодня. Мы просим всех жителей не оставлять машины вдоль дорог, они мешают большой технике убирать снег, снег полностью не удается убрать.

Дарья Пышмынцева