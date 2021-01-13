В СКО открыли движение по республиканским трассам

Больше суток были закрыты областные трассы в СК. Напомню, из-за сильной метели и плохой видимости, движение на дорогах по всем направлениям утром 12 января ограничили. К вечеру погода улучшилась, ветер немного стих. Потому после 11 вечера республиканские трассы открыли.

13 января около 12 часов дня начали пускать автомобили и на областные дороги. Все это время на трассах региона бесперебойно работало около 150 единиц техники. Аварийных ситуаций за период введённых ограничений не было, говорят спасатели.

Во многом благодаря заранее принятым мерам. Подтверждают это и в департаменте полиции. На трассах не зафиксированы брошенный автотранспорт, аварии или ДТП.

Серик Наурузбаев, начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО:

— С начала зимнего периода на территории области уже дважды вводились ограничения, связанные с ухудшением погодных условий. Понижение температуры, сильные бураны, метели. За этот период ДЧС совместно с МИО и МПС отработано порядка 7 аварийно-спасательных работ. Некоторые водители выезжают неподготовленные. Не учитывают зимних суровых условий. Случаи, связанные с замерзанием дизельного топлива и съездом в кювет, не справившись с управлением.

Дарья Пышмынцева