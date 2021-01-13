В облбиблиотеке открылась выставка, посвящённая 30-летию Независимости РК

Обретение Независимости — новая страница в истории республики. Интересная и многогранная. О ней, а также о том, что происходило задолго до 91-го, посетители выставки могут узнать в этом зале. Особое внимание, конечно, событиям последних 30 -лет.

Мария Шингурова, руководитель отдела читальных залов областной научной универсальной библиотеки им.С.Муканова:

— Хотелось бы обратить внимание на большой раздел «Северо-Казахстанская область в период Независимости». Здесь можно найти книги о наших знаменитых земляках, об успехах нашей области.

Второй зал не менее интересный. Здесь представлены работы Александра Листопадниева. Архитектор по образованию после выхода на заслуженный отдых занялся живописью. Говорит, рисовать любит с детства. Сейчас для занятия любимым делом времени много.

В его копилке — почти 500 картин. Любит изображать пейзажи города: исторические здания, уютные улицы, прохожих. Глядя на его работы, невозможно не погрузиться в их красочную атмосферу.

Александр Листопадний, член Союза архитекторов РК:

— Я как архитектор интересуюсь зданиями, особенно историческими. Я их изучаю. Одно из любимых мест у меня — Подгора. У меня частично детство там прошло.

На протяжении нескольких лет художник интересуется историей, культурой и традициями казахского народа. Это видно по серии его картин, на выставке представлена лишь часть. Чтобы передать настроение и атмосферу того времени, автор всё тщательно изучал.

Посетители выставки по достоинству оценили его работы. Выставка в библиотеке только открылась и будет работать в течение всего года.

Айгерим Муканова