Токаев: Язык, менталитет вернулись к нам в годы суверенитета. Это нужно сохранить

По словам главы государства, земля, доставшаяся нам от предков — главное богатство народа. Наши ценности, язык, менталитет вернулись к нам лишь в годы суверенитета. И это нужно сохранить. В своей статье Касым-Жомарт Токаев также упомянул о том, что земля не досталась нам от кого-то в подарок.

Границы современного Казахстана чётко обозначены на карте мира, и никто не может их оспорить. Президент в своей статье обратился к народу с просьбой беречь природу и животных. Также мы можем продолжить дело возвращения исторических названий по всему Казахстану, отметил глава государства.

«В 2018 году указом Президента Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Народ единодушно поддержал решение восстановить историческую справедливость. Ведь не только город, но и весь регион, причем не только в летописях, издревле называют Туркестаном. Мы можем продолжить это хорошее дело по всей стране. Мы должны серьезно отнестись к таким шагам».

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан

Айгерим Муканова