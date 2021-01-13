СКО: Случаи коронавируса подтверждены и в районах

За прошедшие сутки в лидерах по количеству заболевших COVID-19 в СКО находится областной центр, Аккайынский и Кызылжарский районы. В сумме там 40 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в северном регионе 12-го января она подтвердилась у 54 человек. Из них половина болеет бессимптомно, еще столько же — с ярко выраженными проявлениями вируса.

Для подтверждения диагноза у всех взяли лабораторные анализы методом ПЦР. В области в этой работе задействованы 4 лаборатории. Всего в них провели уже свыше 226 тысяч исследований на коронавирус. С начала пандемии инфекция подтвердилась почти у 9300 североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева