СКО: Случаи коронавируса подтверждены и в районах

COVID-19: Казахстан

20:10 13 Января 2021

За прошедшие сутки в лидерах по количеству заболевших COVID-19 в СКО находится областной центр, Аккайынский и Кызылжарский районы. В сумме там 40 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в северном регионе 12-го января она подтвердилась у 54 человек. Из них половина болеет бессимптомно, еще столько же — с ярко выраженными проявлениями вируса.

Для подтверждения диагноза у всех взяли лабораторные анализы методом ПЦР. В области в этой работе задействованы 4 лаборатории. Всего в них провели уже свыше 226 тысяч исследований на коронавирус. С начала пандемии инфекция подтвердилась почти у 9300 североказахстанцев.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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