Полицейские проводят рейды, спасают бродяг от мороза

Полицейский/бродяга:

— Сейчас морозы, как вы спасаетесь в морозы?

— Водку пьем и в катакомбах живем, где тепло.

Рейды по бездомным полицейские начали с наступлением сильных морозов. В поле зрения стражей порядка — район вокзала и центральная часть города. Как правило, именно там чаще всего можно встретить бродяг. Спасаются от лютого холода они в канализационных колодцах и на теплотрассах.

Адай Смайыл, начальник приёмника-распределителя управления полиции г.Петропавловска:

— С 16 до 24 часов работает группа подбора, которая доставляет лиц категории БОМЖ в приёмник-распределитель. При доставлении их проверяют по всем учетам, ставят на фото-видео учет, также при необходимости им оказывается медпомощь.

За 12 месяцев прошлого года полицейские доставляли в приёмник-распределитель бездомных 2565 раз. Восемь человек из них находились в розыске, двое — без вести пропавшие. За 13 дней января 2021-го в пункте обогрева побывали 68 лиц без определённого места жительства.

Анжелика Сычева