О.Кангозина по инструкции приняла срочные роды

Поступок, достойный восхищения. Оперуполномоченный отдела полиции района М. Жумабаева Ольга Кангозина помогла появиться на свет малышу. Она помогла, приняла роды у 34-летней жительницы села Рощино.

Случай произошёл в Хлеборобном, на избирательном участке в сельской школе. 8 января во второй половине дня встревоженный фельдшер из соседнего села постучала в двери учебного заведения и попросила о помощи. В тот момент на дежурстве находилась капитан полиции Ольга Кангозина.

Роды проходили так стремительно, что в районную больницу было не успеть. Женщина в погонах оперативно приняла решение взять инициативу в свои руки. Получив инструкцию от местных медиков, начала действовать по их указаниям. К счастью, роды прошли успешно. Уже через несколько минут на место прибыла карета «скорой помощи».

Ольга Кангозина, оперуполномоченный ОКП ОП района М.Жумабаева:

— Я поняла, что до районной больницы не успеть, так как у женщины начались потуги. Это состояние мне известно, так как я сама мать. Мы проводили ее до акушерки, которая находится в школе. Когда она прилегла, я увидела ребенка. Мы объяснили, что нужно тужиться. Спустя 30 секунд на свет появился младенец. Врачи сказали мне перевязать пуповину, что я и сделала. Затем ребенка укутали в пеленки, укрыли одеялом. Ребенка позже увезли в больницу.

Абай Альжанов