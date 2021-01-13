Активисты «Qyzyljar — adaldyq alańy» сравнили цены соцзначимых продуктов

Доступная фиксированная цена. Продукция с надписью «СПК «Солтүстік» дешевле. Но это не значит, что она плохого качества. Привлекательная цена у неё благодаря стабилизационному фонду. Корпорация закупает социально значимые продукты в большом объёме и продаёт по фиксированной, относительно низкой стоимости, чтобы у населения была возможность купить продукты подешевле.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— Как видим, здесь есть для населения выбор. Например, морковь. Есть за 150 тенге и за 80. За 80 — это СПК «Солтүстік». Со стороны населения жалоб на качество не было.

Относится к категории социально значимых продуктов и подсолнечное масло. Рекордсмен по росту ценника. Стоимость сейчас вполне оправдывает золотой цвет товара. Здесь население и вспомнило про стабфонд. Литр «Заречного» стоит 420 тенге. Но показать его вам не получится.

На прилавках этого супермаркета масла нет вот уже 2 недели. Тогда была последняя поставка — 240 бутылок. Для такой крупной торговой точки маловато, — отмечает администрация супермаркета. Масло разобрали не то, что в первый день, прилавки опустели в первый час.

Не лежат долго и яйца 1 категории от стабфонда. Десяток стоит 300 тенге. Когда мы приехали, товар как раз раскладывали на прилавки. Оператор едва успел сделать несколько планов, как их разобрали.

И к чему удивляться? Когда рядом десяток яиц за 530 тенге, выбор очевиден. С мукой и крупами ситуация лучше. Их на полках достаточно.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— Таких сильных нарушений нет. Сейчас мы находимся в отделе с крупами. Цены не завышены. До этого мы мониторили сеть магазинов «Семейный», «Северный», «Голубой рынок», ТД «Океан». Там тоже есть точки стабфонда.

Нарушений и завышений цен там не выявили. Активисты планируют и дальше мониторить цены на продукты. И не только тех, что поставляет стабфонд.

Айгерим Мукашева