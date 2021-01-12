Учащиеся 5, 9 и 11 классов вышли с «удаленки»

Родные школьные стены эти ребята не видели почти 10 месяцев. Сложно представить, что с марта прошлого года они учились дистанционно, когда вместо парты — домашний компьютерный стол, когда учителей и одноклассников можно было видеть только по ту сторону экрана. Новость о том, что в 3-й четверти всё будет как раньше, школьники восприняли на «ура».

Ученики:

— Во-первых, на расстоянии неудобно учится. Во-вторых, знания не особо прививаются.

— Нам было тяжело обучаться дома. Рядом не было учителей, друзей, наставников.

— В штатном режиме намного проще, чем в дистанционном. Обучаясь в дистанционном формате, у нас было очень много проблем с подключением к интернету. Некоторые темы были непонятны нам.

Вышли с «удаленки» учащиеся 5, 9 и 11 классов. У последних двух впереди промежуточные и выпускные экзамены. Для них это очень важно. Им сдавать ЕНТ, поступать в вузы и колледжи. Поддержка педагогов в офлайн для них сейчас необходима.

Адильхан Айтжанов, учащийся 11 класса СШ №20 им. Жумабека Ташенова:

— На дистанционке были сложности, но, также были свои плюсы. Например, сидишь дома в разную погоду. Из минусов — понимание темы. Любой вопрос, тему тебе может объяснить учитель. А на дистанционке с этим сложновато. Прибегал к интернету, записывался на разные курсы, так как выпускной класс. Старался больше учиться.

Актула Толебай, учащаяся 9 класса СШ №20 им. Жумабека Ташенова:

— Непривычно, потому что, мы учились в онлайн- формате, уроки начинались гораздо позже по расписанию. А сейчас трудно вставать. Но, в целом учиться гораздо легче, чем раньше.

Обучение в штатном режиме удобнее, чем в дистанционном, считают и педагоги. Так дети лучше усваивают темы. Особенно те, которые требуют практики.

Гулбахыт Канафина, учитель казахского языка и литературы СШ №20 им. Жумабека Ташенова:

— Учимся второй день. Посещаемость у нас 100-процентная, что очень радует. Дистанционное обучение внесло коррективы. Возникало много проблем. Например, плохой интернет. Из-за него дети не могли подключаться к занятиям. Учителям было объяснять сложные темы, требующие практики. Но, радует, что дети усвоили их, занимались дополнительно. Сейчас мы их повторяем и изучаем другие.

Учебный процесс проходит с учётом всех санитарных норм. При входе измеряют температуру, на каждом этаже установлены санитайзеры, соблюдаются ношение медицинских масок и социальная дистанция.

Гулим Хамзина — и.о. директора СШ №20 им. Жумабека Ташенова:

— Для того чтобы не было скопления учеников, мы изменили расписание каждого занятия. Ученики выпускных классов приходят в 8 утра, а классы помладше приходят на 30 минут позже. Скоро решится вопрос с питанием. На следующей неделе начнет работу столовая.

В школе обучаются 272 ученика. Больше половины — из старшего звена. Пятиклассники обучаются в дежурных группах, как и дети из начальных классов. Занятия у ребят выпускных классов проходят в комбинированном формате, а остальные продолжают получать знания в режиме онлайн.

Алишер Ашимов