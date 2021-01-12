Судья в Петропавловске вынес приговор мошеннице

По словам руководителя антикоррупционной службы, в период с июня 2017 по февраль 2020 года, используя свои служебные полномочия, осужденная умышленно искажала фактические данные и перечислила на свой счет деньги. В общей сумме почти 24 млн тенге бюджетных средств.

Они были предназначены для выплат заработной платы работникам, командировок, тренировочных сборов и премий. За совершенные деяния суд вынес главбуху наказание по статье 190 части 4 «Мошенничество в особо крупном размере». Статья предусматривает лишение свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

Отбывать женщина будет его в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора по этому делу получил и директор спортивной школы Жанат Жакиянов.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В ходе следствия установлено, что основанием для незаконного перечисления денежных средств на картсчета бухгалтера послужили электронные счета к оплате, утвержденные ЭЦП руководителей Абдрахмановым и Жакиянова, при этом установлено, что Жакиянов и Абдрахманов, находясь в неведении относительно совершаемого хищения бюджетных средств, использовалось главным бухгалтером самостоятельно.

Анжелика Сычева