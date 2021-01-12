Судья в Петропавловске вынес приговор мошеннице

Новости МТРК

19:21 12 Января 2021

По словам руководителя антикоррупционной службы, в период с июня 2017 по февраль 2020 года, используя свои служебные полномочия, осужденная умышленно искажала фактические данные и перечислила на свой счет деньги. В общей сумме почти 24 млн тенге бюджетных средств.

Они были предназначены для выплат заработной платы работникам, командировок, тренировочных сборов и премий. За совершенные деяния суд вынес главбуху наказание по статье 190 части 4 «Мошенничество в особо крупном размере». Статья предусматривает лишение свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

Отбывать женщина будет его в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора по этому делу получил и директор спортивной школы Жанат Жакиянов.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В ходе следствия установлено, что основанием для незаконного перечисления денежных средств на картсчета бухгалтера послужили электронные счета к оплате, утвержденные ЭЦП руководителей Абдрахмановым и Жакиянова, при этом установлено, что Жакиянов и Абдрахманов, находясь в неведении относительно совершаемого хищения бюджетных средств, использовалось главным бухгалтером самостоятельно.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

В преддверии Дня Независимости поощрили работников культуры
Политолог: Предвыборная гонка 2020 покажет сильнейших
В районе аэропорта Петропавловска произошло авиапроисшествие
Корпоратив в 2020 году может обойтись североказахстанцам очень дорого
Очередную акцию «От двери к двери» провели нуротановцы в Петропавловске
Встреча кандидатов в депутаты от партии «Nur Otan» прошла с жителями района им. Г. Мусрепова
«Эра милосердия» дарит новогоднее настроение и подарки
В Петропавловске открылся магазин здорового питания и эко-товаров «Ecoshop»
Отмена условно-досрочного освобождения, изменения условий отбывания наказания
В лесных хозяйствах СКО усиливают наблюдение за хвойными деревьями
Жилстройсбербанк переименовали в «Отбасы банк»
В СКО объем инвестиций в 2020 году составил 226,3 миллиарда тенге