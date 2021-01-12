Программу по обучению казахстанцев «Бизнес бастау» продолжат

В 2020-м по государственной программе «Бизнес Бастау» в СК обучение прошли 938 человек. Из них 152 участника успешно получили льготные кредиты под 6 % годовых через холдинг «КазАгро». Почти 500 североказахстанцев получили безвозмездные гранты в размере 200 МРП, каждому выдали по полмиллиона тенге.

Рахымбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей по СКО:

— Многие бизнес-идеи участников проекта относились к общепиту. Много таких проектов, как салоны красоты, в районах-животноводство, шиномонтажки, СТО. Направления очень разные, порядка 60 % из района — сельхознаправления, и 40% — кредиты в сфере услуг.

Айгерим Мукашева