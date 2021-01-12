Очередь из десятков автомобилей выстроилась на границе Петропавловска

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Температура ниже 20 градусов, сильнейший ветер, метель. Оказаться в пути в такую погоду очень опасно. На дорогах буран и перемёты. И даже для опытных водителей поездка в таких условиях может стать экстремальной.

Во многом из-за слабой видимости. По словам спасателей, местами она нулевая. За городом бушует метель. Для безопасности населения вполовину 10 утра дороги СК по всем направлениям закрыли. Это касается и республиканских трасс, и областных, и районных. Утром на границе Петропавловска выстроился целый автокараван. Большинство водителей недовольны запретом на выезд.

Водители:

— До Пеньково, до Белого. Что нельзя проехать? На работу никого не пускают.

— Недалеко. Село Белое. И то не пускают. 20 км несчастных.

— Утром я спокойно ехал. Сейчас в Мамлютку хотел ехать, не впустили. Едем назад домой. А теперь и домой не знаем, когда попадём. Лучше ехать, чем вот так стоять мёрзнуть.

Но, намного хуже выехать и «застрять» посреди степи в метель. В первой половине дня ЧС на трассах не было. И это результат заранее принятых мер, говорят спасатели.

Серик Наурузбаев, начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО:

— Мы принимаем такие меры заблаговременно, чтобы люди не застревали на трассах. Особенно в автомобилях. Дорога в таких погодных условиях представляет большую опасность. Люди могут просто замёрзнуть. У кого-то машина неисправная будет либо закончится ГСМ.

Потому совет у спасателей в такую погоду только один: не выезжать из населённого пункта, да и по возможности лучше оставаться дома. Но, если случилось так, что стихия застала вас в пути, нужно помнить несколько правил. В снежном плену первое, что надо сделать, — вызвать спасателей по номеру 112.

Серик Наурузбаев, начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО:

— Надо машину поставить капотом против ветра, чтобы выхлопные газы не поступали в салон автомобиля. Экономить ГСМ. Время от времени прогревать. Если идёт снегопад, сильная метель нужно периодически открывать двери, чтобы отталкивать снег, чтобы авто полностью не засыпало снегом.

Если вы отходите от автомобиля даже на 5 метров, лучше привязать себя к транспорту. В буран очень легко потерять ориентир и заблудиться. Такие случаи были. Также ЧС-ники советуют держать в машине теплые вещи или плед, а ещё обычные свечи. В замкнутом пространстве автомобиля они могут неплохо согреть.

Айгерим Мукашева