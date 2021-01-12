К.Токаев принял решение об ужесточении наказаний за коррупционные преступления

Ответственности — больше, а возможностей для уловок и хитростей — в разы меньше. Так коротко можно объяснить стратегию, по которой Казахстан в ближайшее время будет бороться с коррупцией на самых разных уровнях. Но без деталей, а их здесь много, обойтись не получится.

Начнем с самой, скажем так, суровой меры наказания для нечистых на руку граждан, которые оказались «за решеткой». Вернуться домой к родным и близким, тем, кто совершили тяжкие или особо тяжкие коррупционного преступления условно-досрочно больше не получится.

Исключения есть для представителей социально уязвимых слоев населения. Но сначала и им придется отбыть определенную часть срока, которую пересмотрели совсем не в их пользу. И не в колониях-поселениях, например, а в учреждениях с другим уровнем безопасности.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Теперь осужденные за тяжкие составы взяточничества, а это получение и дача взятки в значительном (от 50 до 3000 МРП) и крупном (свыше 3000 до 10000 МРП) размерах, получение взятки сотрудником правоохранительного органа или судей, неоднократное посредничество во взяточничестве будут направляться для отбытия наказания в учреждения УИС средней безопасности.

А казахстанцы, которые получили или дали взятку в особо крупном размере, речь идет о нескольких десятках миллионов тенге, будут долго осознавать содеянное в учреждениях уголовно-исполнительной системы с максимальным уровнем безопасности.

Еще жестче станут наказания за коррупцию для сотрудников в погонах и представителей Фемиды. Неважно, 20 тысяч за свое покровительство они возьмут или 100, суд будет рассматривать такой случай, как тяжкое преступление. Коротко остановимся на государственных служащих, которые используют в своих не всегда бескорыстных целях иностранные банки.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Теперь при назначении госслужащих на должности им будет даваться 6-ти месячный срок на закрытие иностранных счетов. Что касается действующих госслужащих, то им также будет предоставляться 6 месяцев со дня введения в действие Закона на закрытие счетов в иностранных банках. Если же госслужащий не желает закрывать счет в иностранном банке и намерен уйти с госслужбы, то он вправе подать заявление на увольнение по собственному желанию.

Мера жесткая, но необходимая. Все принятые поправки дают возможность еще раз задуматься о том, что лучше трудиться открыто и честно, отметил Ернар Баянгазин. Департамент, который он возглавляет, тесно сотрудничает с ведомством, занимающимся экономическими расследованиями. В прошлом году там пересмотрели некоторые внутренние рабочие моменты, усовершенствовали их.

Темирлан Шонаев, руководитель департамента экономических расследований по СКО:

— По итогам года у нас практически по 80% дел, которые находились в производстве, было принято окончательное процессуальное решение. Не только по обращениям с суд, но и по реабилитирующим основаниям. Если там действительно отсутствовал состав преступления, по всем делам в прошлом году мы приняли объективные решения.

Достижение серьезное, на нем в ведомстве не планируют останавливаться в Новом году. В 2021-м много задач стоит и перед антикоррупционной службой.

Дарья Пышмынцева