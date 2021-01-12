COVID-19: СКО по-прежнему находится в «желтой зоне»

COVID-19: Казахстан

18:23 12 Января 2021

По темпам распространения сovid-19 в «красную зону» вошла еще одна область. К Акмолинской присоединилась Костанайская. Из-за роста больных в Алматинской области усилили карантинные меры, на выходных там объявили локдаун.

СКО по-прежнему находится в «желтой зоне». По состоянию на 11 января коронавирусная инфекция подтвердилась у 52 жителей региона, из них у 26-ти симптомы не выявлены.

Лабораторные анализы методом ПЦР отобрали у 48 человек по эпидемиологическим показаниям, у 2 — с профилактической целью. Санитарные врачи призывают североказахстанцев быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

 

 

Анастасия Остертак

Читайте также

Чуть больше полусотни больных, и так уже несколько недель
В мире продолжает неуклонно расти статистика по распространению COVID-19
60 новых случаев COVID-19 подтвердились в СКО за сутки
Корпоратив в 2020 году может обойтись североказахстанцам очень дорого
10 бессимптомных носителей и 52 с выраженными признаками COVID-19
За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 52 североказахстанцев
За прошедшие сутки КВИ подтвердилась у 66 североказахстанцев
За сутки 831 казахстанец заболел коронавирусной инфекцией
За сутки в СКО зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19
COVID-19: в СКО зарегистрировано +57 новых случаев заражения