1 февраля в СКО отключают аналоговое эфирное телевещание

Отказ от аналогового и переход к современному телевещанию. Теперь жители 617 населенных пунктов СК могут смотреть любимые телеканалы без помех и потерь, с более качественным изображением, нежели раньше.

Для полного перехода на цифровое вещание в регионе установили и модернизировали 42 радиотелевизионные станции.

Олег Гордиенко, и.о. директора СК ОДРТ филиала АО «Казтелерадио»:

— Охват у нас 98% населения области. Они имеют доступ к отечественным и местным телеканалам, таким как «Qyzyljar», «МТРК», «1 Северный». Они вместе имеют равные возможности. Ранее телеканалы, работающие на аналоговом вещании, имели разную частоту, и у каждого были разные возможности по охвату населения, качеству картинки. Теперь в цифровом формате у нас все телеканалы идут в одном качестве, с одинаковым уровнем доступа и сервиса.

С переходом на диджитал-формат североказахстанцам доступны 10 отечественных телеканалов, а жителям областного центра — до 26. Преимущества вещания: высокий уровень защиты и качество сигнала, который можно передавать на большие расстояния. Специалисты говорят, аналоговый формат- пережиток прошлого, поэтому он скоро прекратит своё существование.

Олег Гордиенко, и.о. директора СК ОДРТ филиала АО «Казтелерадио»:

— В период с 28 января по 1 февраля 2021 года в СКО произойдёт поэтапное отключение аналогового телевидения. Сейчас в зависимости от населенного пункта работают в аналоговом формате от 1 до 4 телеканалов.

Для подключения к цифровому формату телевизор должен поддерживать стандарт «DVB — T2». Если такой отсутствует, то нужно докупить дополнительный ресивер. Устройство продаётся в любом магазине бытовой техники или на рынках. Североказахстанцы уже оценили все прелести нового формата телевещания.

Североказахстанцы:

— Качество за последние годы улучшилось в нашей стране. Становится интереснее смотреть наши каналы.

— Какое качество картинки? Изображение улучшилось, ярче, сочные краски. Видно, что улучшается телевидение.

— «НТК» отлично показывает, «МТРК». Все каналы отлично показывают.

Абай Альжанов