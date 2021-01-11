В СК больше половины уголовных дел расследуется в электронном формате

Добавился ряд преимуществ для самих участников уголовного процесса. К примеру, через портал электронного правительства они могут ознакомиться с теми материалами дела, к которым имеют право получать доступ. Работа следователей и дознавателей стала более оперативной, прозрачной и эффективной.

Теперь им не приходится тратить много времени на бумажную волокиту. За первую неделю 2021-го года в единый реестр досудебных расследований внесено 50 уголовных правонарушений, 35 из которых рассматривают в электронном формате.

Анара Ахметжанова, дознаватель управления дознания ДП СКО:

— В прошлом году 50 % досудебных расследований проводились в этом формате, в этом году за неделю в электронный формат перешли еще около 70%. Также в конце прошлого года дополнительно приобретено 50 компьютеров и специальных для них элементов. В 2020 году в производстве находилось 4981 уголовное дело в электронном формате. Это в 2 раза больше, чем в 2019-м.

Анжелика Сычева