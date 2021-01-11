В Петропавловске за несколько дней выпало месячная норма осадков

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 11 января, понедельник. На часах начало десятого. Петропавловск давно не спит. Большинство горожан уже находятся на своих рабочих местах. Кто-то еще до них не добрался и сейчас в пути. А если быть точнее в «снежном пути». Уже вторую ночь областной центр накрывает пушистым снежным «покрывалом». На словах звучит красиво. На деле же осадки доставляют петропавловцам много хлопот.

Особенно тем, кто занимается его уборкой. С раннего утра около сотни водителей специализированной техники выходят на «тропу борьбы» со снегом. Самосвалы, погрузчики, автогрейдеры. Как правило, снег убирают ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Но, в последние несколько дней осадков выпало столько, что снегоуборочные машины не успевают справляться с таким объёмом работы. Сугробы вывозят и утром. По пути на работу петропавловцы, то и дело делят пешеходные дорожки со снегоуборочной техникой. Не все такое, «соседство» воспринимают спокойно, рассказывает тракторист Иван Давыденко.

Иван Давыденко, тракторист:

— Люди всегда недовольны, что мешаем. Стараемся раньше выезжать, когда меньше людей.

Убирает снег не только спецтехника. Рабочие, вооружившись лопатами, тоже помогают в борьбе с осадками. Без ручного труда в снежные дни никак не обойтись.

Валерий Акохов, работник ТОО «Коммунхоз»:

— Как положено по 8 часов в день работаем. Улица Конституции за нами закреплена, но бывает и на другие отправляют участки. В эту зиму меньше снега, чем в прошлую.

В эту зиму он выпадает редко, но метко. Для удобства и оперативной работы подрядных организаций Петропавловск условно поделили на 10 участков. За каждой улицей закрепили ответственных.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— С октября месяца у нас начались работы. С октября и по сегодняшний день у нас вывезли 35 тыс кубических метров снега. Нареканий не было, когда со стороны жителей поступают жалобы, до подрядчиков доносим, и они уже исправляют.

Вывозом и механической очисткой снега в Петропавловске занимаются 14 предприятий. Судя по отзывам горожан, со своими задачами они справляются.

Петропавловцы:

— Утром, как выхожу на улицу, всегда везде чисто и аккуратно. Снег быстро убирают.

С 5-ти часов утра уже «жужжат» машины, уже убирают. Молодцы, хочу сказать большое спасибо местным службам, которые занимаются этим делом.

Дарья Пышмынцева