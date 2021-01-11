В Петропавловске открылся магазин здорового питания и эко-товаров «Ecoshop»

Молоко без лактозы, сладости без глютена, различные крупы и сухофрукты. И это лишь малая часть ассортимента магазина «ecoshop». Наполненных агрессивной химией баночек здесь не найти. На прилавках продукты только из натурального сырья. Вкусно, а главное, полезно для здоровья. Доверие покупателей «Еcoshop» завоевал с первых дней работы.

Петропавловцы:

— Этого у нас как-то не было. Сейчас смотрим, если нам подойдет, то мы возьмем с удовольствием. Вот, например, зеленая гречка. Я ее не видела раньше у нас. Водичка, и даже эти кашки, наутро будет замечательно. Я думаю, что это очень хорошо, что есть такой магазин. И я буду сюда приезжать.

— Вы знаете, я поражен. Ни разу не видел такого в нашем городе, чтобы были продукты без сахара, для здоровья, именно для здоровья. Впервые пришел сюда, теперь буду посещать чаще.

Зеленая гречка — хит продаж. Крупу покупатели буквально «сметают с полок». Фосфор, железо, комплекс витаминов. И это далеко не весь список полезных веществ продукта. Целебных свойств много. Укрепляет нервную систему, понижает холестерин, продлевает молодость, а также повышает устойчивость организма перед различными вирусами.

Петропавловсцы:

— Есть выбор. Есть что-то новое, чего нет в нашем городе. Вот я заинтересовался зеленой гречкой. Сажусь на ПП после Нового года. Для меня это будет актуально, потому что знаю, что это полезно.

Если сладости, то без сахара, колбаса — без красителей и консервантов. Покупатели признаются, на вкус от привычной нам в магазинах, конечно, отличается.

Петропавловцы:

— Они отличаются. Здесь дело вкуса и привычки. Нет усилителей, нет красителей. Просто задумываешься о своем здоровье, выбираешь лучшее.

От многообразия собранных здесь полезных продуктов буквально кружится голова. «Ecoshop»- уникальная находка для всей семьи, включая малышей. Причём по самым демократичным ценам. Привычное представление, что правильное питание- это дорогое удовольствие в этом магазине вмиг становится мифом.

Диляра Мухамеджан, руководитель «Еcoshop»:

— Проект «ecoshop»- это непросто магазин, а осознанный выбор жить лучше. Здесь только натуральные продукты, самый высокий стандарт отбора. Большой выбор подлинной органики и диетических направлений. Выбор для всей семьи, для взрослых и детей.

Собрали в «Еcoshopе» и широкий ассортимент косметики, средств для уборки дома и гигиены, которые не содержат химии. В республике насчитывается около 15 таких торговых точек, один из них открыл свои двери и в нашем городе. Экотовары находятся в магазине «Евразия» по адресу Жамбыла Жабаева, 172.

Жанель Бисенбаева