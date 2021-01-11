Шорт-трек привлёк внимание 120 юных североказахстанцев

Скорость, ловкость и выносливость. Сложно представить шорт-трекистов без этих качеств. Главное в этом виде спорта — максимально быстро преодолеть дистанцию, опередив конкурентов. Сейчас юные спортсмены на ледовой арене оттачивают свое мастерство. Среди них 12-летняя Альбина Абильева. Этим видом спорта она занимается 3 года и показывает хорошие результаты.

Альбина Абильева, спортсменка:

— Сложнее всего мне удавалось набирать скорость, я старалась тренироваться летом, мы ездили на сборы, чтобы набрать эту скорость. Я очень старалась, и у меня все получилось.

Учебно-тренировочный сбор уже скоро. Пройдет он в Костанайской области. В нем примут участие 10 североказахстанских шорт-трекистов. На этих ребят тренеры возлагают большие надежды.

Федор Андреев, старший тренер области по шорт-треку:

— Мы сейчас хотим провести учебно-тренировочный сбор, чтобы дети покатались, подготовились, потому что прошлый год у нас совсем «выпал». И как таковой подготовки не было, сидели дома. У нас этот вид спорта недавно совсем, 3 года в области. Поэтому детей приходится всему учить с ноля. Поэтому и результат затягивается. Но, сейчас они уже видны.

На учебно-тренировочных сборах отберут лучших спортсменов, которые примут участие в кубке Республики Казахстан. Пройдет он в конце января в столице.

Анастасия Остертак