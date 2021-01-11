Северный регион находится под воздействием атлантического циклона

12-го января североказахстанцы точно не соскучатся, «ярких красок» в их жизнь добавит погода. Второй день новой рабочей недели встретит жителей региона снегом, метелью и ветром.

Днем его порывы достигнут 28 м/с, температура воздуха ночью опустится до минус 27-ми градусов, рассказали синоптики. Одеться во вторник стоит потеплее, поездки на дальние расстояния желательно отложить.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Затем на территорию области будет смещаться антициклон из районов Салехарда. В связи с этим 13-14 января погода прояснится, и ожидается понижение температуры.

13-го января местами столбики термометров ночью покажут 33 градуса мороза, днем станет ненамного теплее. На старый Новый год погода североказахстанцев тоже баловать не будет.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Температура воздуха ночью 29-34, на севере области 37, днем 23-28, местами 31 мороза.

Синоптики объяснили, что антициклоны и циклоны влияют на погоду, на севере страны практически каждую зиму. По их данным 10-го и 11-го января область находилась под воздействием атлантического циклона, из-за которого выпало много снега.

Дарья Пышмынцева