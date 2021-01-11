С 1 января 2021г. в Казахстане увеличили размер МРП

Новости МТРК

20:27 11 Января 2021

С 1 января в стране изменилась величина месячного расчётного показателя. За год она выросла на 139 тенге и составляет теперь 2917 тенге. Повысился и размер прожиточного минимума, достигший отметки в 34 302 тенге. Что касается минимальной заработной платы, то она осталась на прежнем уровне- 42 500 тысячи.

Наталья Некрасова, руководитель управления разъяснительной работы ДГД по СКО:

— Произошли некоторые изменения в налоговом законодательстве. С 1 января 2021 года начинается всеобщее декларирование, где госслужащие на 1 этапе, и лица, приравненные к ним, будут обязаны сдавать 250 форму налоговой отчётности. При этом 230 форма отчётности за 2020-ый год не представляется. 

А ещё с начала года вводится такая практика, как розничный налог с 3% ставкой от дохода. Он предназначен для субъектов малого и среднего бизнеса, которые понесли большие потери в результате пандемии. Уплата налога будет осуществляться добровольно. Срок действия антикризисного режима- 2 года.

Наталья Некрасова, руководитель управления разъяснительной работы ДГД по СКО:

— Смягчения есть по многим категориям. Что касается розничного налога, то будет определен перечень видов деятельности, которые наиболее пострадали в период пандемии. Сейчас мы ждем постановление правительства. 

В следующем году для субъектов предпринимательства снизят порог для постановки на учёт по НДС до 20 тысяч МРП. Сейчас он составляет 30 тысяч. Это порядка 85,5 миллиона тенге.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Какие подарки дарят североказахстанцы друг другу в Новый год
Предвыборная гонка подошла к концу
В лесных хозяйствах СКО усиливают наблюдение за хвойными деревьями
Корпоратив в 2020 году может обойтись североказахстанцам очень дорого
Проект бюджета города на следующие 3 года рассмотрели в Петропавловске
Кумар Аксакалов провел онлайн — прием граждан
РК приступает к вакцинации 3 тыс добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in
Встреча кандидатов в депутаты от партии «Nur Otan» прошла с жителями района им. Г. Мусрепова
Статью «Независимость — дороже всего» опубликовал президент страны К.Токаев
В районе аэропорта Петропавловска произошло авиапроисшествие
Кинотеатры откроют в Петропавловске с 26 декабря
В Казахстане торжественно отметили День энергетика