С 1 января 2021г. в Казахстане увеличили размер МРП

С 1 января в стране изменилась величина месячного расчётного показателя. За год она выросла на 139 тенге и составляет теперь 2917 тенге. Повысился и размер прожиточного минимума, достигший отметки в 34 302 тенге. Что касается минимальной заработной платы, то она осталась на прежнем уровне- 42 500 тысячи.

Наталья Некрасова, руководитель управления разъяснительной работы ДГД по СКО:

— Произошли некоторые изменения в налоговом законодательстве. С 1 января 2021 года начинается всеобщее декларирование, где госслужащие на 1 этапе, и лица, приравненные к ним, будут обязаны сдавать 250 форму налоговой отчётности. При этом 230 форма отчётности за 2020-ый год не представляется.

А ещё с начала года вводится такая практика, как розничный налог с 3% ставкой от дохода. Он предназначен для субъектов малого и среднего бизнеса, которые понесли большие потери в результате пандемии. Уплата налога будет осуществляться добровольно. Срок действия антикризисного режима- 2 года.

Наталья Некрасова, руководитель управления разъяснительной работы ДГД по СКО:

— Смягчения есть по многим категориям. Что касается розничного налога, то будет определен перечень видов деятельности, которые наиболее пострадали в период пандемии. Сейчас мы ждем постановление правительства.

В следующем году для субъектов предпринимательства снизят порог для постановки на учёт по НДС до 20 тысяч МРП. Сейчас он составляет 30 тысяч. Это порядка 85,5 миллиона тенге.

Абай Альжанов