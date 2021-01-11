Грабитель в Петропавловске разбил окно и забрал деньги из кассы на АЗС

Разбил окно и забрал деньги из кассы. Ограбление автозаправочной станции попало на камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали по «горячим» следам. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции.

Мужчина на заправку ворвался после полуночи. Камера видеонаблюдения показала, как он сначала разбил урной окно, после чего украл деньги из кассы. Забрав почти 40 тысяч тенге, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Искали воришку недолго. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель областного центра. На момент задержания был в нетрезвом состоянии.

Петр Климов, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам сотрудниками полиции установлена съемная квартира, на которой скрывался злоумышленник. При досмотре у него обнаружены и изъяты похищенные денежные средства, и одежда, в которой совершено нападение.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения «арест». Мужчина водворён в следственный изолятор. Ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Жанель Бисенбаева