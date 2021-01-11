Бюджет футбольного клуба региона составит Т1 млрд 350 млн

Спорт

18:58 11 Января 2021

Цифры озвучили в пресс-службе «Qyzyljara». Из общей суммы 1 миллиард предусмотрели на основной состав, остальные 350 миллионов полагаются на футбольной центр, молодёжную и женскую команды. К слову, в 2020-м финансирование клуба составляло 920 миллионов тенге, и оно считалось самым скромным в первенстве страны.

В прошлом году петропавловцы заняли 9 строчку в чемпионате и сохранили прописку. Сейчас футбольный клуб активно готовится к старту нового сезона и работает над формированием костяка команды. 8 января клуб официально объявил имя нового главного тренера. Им стал казахстанский специалист Андрей Карпович.

 

 

Дарья Пышмынцева

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