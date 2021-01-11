75,5% составила явка избирателей СКО в день голосования

В ряде регионов избирательный процесс 10 января проходил прямо скажем — «своеобразно».

Избиратель:

— Я хочу, чтобы у нас не было дискриминации по разрезу глаз, по цвету кожи.

И чтобы донести эту идею, столичный блогер явился на выборы в нижнем белье, покрасив голову в синий цвет. А в Костанае свой выбор сделать пришли похититель Рождества Гринч и герой одноименного мультфильма «Босс-молокосос».

В Караганде на избирательный участок пришла пара мишек Тедди. Но бюллетени они не получили. Ребятам нет 18 лет. Североказахстанцы во время выборов тоже отличись. Но не перформансами, а высоким уровнем сознательности и ответственности. В нашей области самая лучшая явка избирателей, причём с 1-ых часов голосования.

Эти выборы отличались от всех предыдущих. Избиратели голосовали не за конкретного депутата, а за партию. По количеству голосов и решат, сколько мест в мажилисе и маслихатах займут их представители. Чем больше партий войдет в парламент, тем лучше будет для будущего нашей страны, отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в день голосования.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: — Эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы — это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень, надеюсь, на то, что в нашем парламенте будут разные партии. Источник: akorda.kz

Какая партия наберёт больше всего голосов? Интригу вечера немного нарушили результаты экзит-полла. Это опрос. На выходе из избирательного участка казахстанцев спрашивали, за кого они проголосовали. Больше всего голосов набрали нуротановцы. Почти 72%. И хоть экзит-полл — это только опрос, а не реальный результат, Елбасы вечером уже поздравлял однопартийцев.

Нурсултан Назарбаев, председатель партии «Nur Otan»: — Поздравляю с убедительной победой партии «Nur Otan». Предварительные результаты экзит-полла показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие страны с нашей партией. Символично, что выборы состоялись в год 30-летия независимости нашей страны. За это время мы прошли большой путь. Сделано многое. Главное — был заложен надежный фундамент для достижения новых масштабных целей. Источник: elbasy.kz

Предварительные итоги очередных выборов депутатов мажилиса парламента РК VII созыва: — Партия «Nur Otan» — 71,09%;

— Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 10,95%;

— Народная партия Казахстана — 9,1%;

— Народно-демократическая партия «Ауыл» — 5,29%;

— Политическая партия «ADAL» — 3,57%.

На следующий день после голосования ЦИК огласила предварительные итоги выборов в мажилис. Они не сильно отличаются от данных экзит-пола. Чуть больше 71% голосов у партии «Nur Otan». Серебро и около 11% у «Ак жола». Следом Народная партия Казахстана. «Ауыл» и «Adal» не преодолели 7%-ый порог. А значит, в мажилис они не проходят.

Среди североказахстанцев свои голоса за нуротановцев Отдали 73%. 12,5% проголосовали за народную партию Казахстана, 10% — за «Ак жол». Без малого 3% североказахстанцев выбрали партию «Ауыл». И только 1,3% проголосовали за «ADAL». За места в маслихат СК боролись 4 партии. НПК в этой гонке не участвовала.

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— Таким образом, голоса по выборам депутатов областного маслихата распределились следующим образом: партия «Нур Отан» набрала 78,13% голосов, НДПП «Ауыл» — 8,64%, ДПК «Акжол» — 10,48%, ПП «Адал» — 2,71%.

Это областной маслихат, что касается районных и города Петропавловска, то там картина примерно одинаковая. Во всех лидирует партия «Нур Отан» — от 77 до 80%. Всё это предварительные данные, окончательные озвучат после всех подсчётов.

Айгерим Мукашева