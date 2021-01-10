СКО. Выборы. Специальный репортаж

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



— Позади меня находится Петропавловский избирательный участок №595. В день «х» 10-го января на выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов страны сюда придут около 1400 человек. Из них в 11 утра свой гражданский долг уже выполнили более 70 петропавловцев.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



— Что касается организационных моментов, связанных с голосованием, они, так или иначе, связаны с пандемией коронавируса. Все специалисты на участке работают в масках, перчатках, защитных экранах.

Канат Садуакас, председатель комиссии избирательного участка № 595:



— У всех наших членов избирательного участка отобраны тесты. Всего у нас 7 членов комиссии. Председатель и секретарь не имеют права выдавать бюллетени. И 5 членов нашего избирательного участка ответственны за их выдачу.

На 595 избирательном участке Петропавловска 10-го января их впервые возьмут в руки и отдадут свои голоса 15 человек. Один избиратель придет сюда на выборы в день своего рождения. Так вот совпали даты. Конечно, для большинства североказахстанцев опыт участия в подобном событии не будет новым. Но от этого своей важности выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов страны, ни в коем случае, не теряют.

Петропавловцы:

-Все родственники, ровесники. Я тоже анонимно проголосовал. Это поможет нам развить страну, так скажем.

— Это долг каждого гражданина сделать свой личный выбор, внести свою лепту.00:21 От каждого решения зависит в дальнейшем, какая партия будет стоять во главе.

В первые рабочие часы 595-й участок, как и все в регионе, открылся в 6 утра, а принял избирателей в семь, голосующих было совсем немного. Примерно в 9 утра их стало больше, активность начала расти. Эти выборы несколько отличаются от предыдущих.

Впервые за долгое время они проходят не по одномандатной системе, то есть избиратели голосуют не за каждого депутата, а по партийным спискам. В первые несколько часов работы пункта голосования свой выбор сделал глава региона Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это новая страница в казахстанском парламентаризме. По большому счету мы сейчас формируем новую политическую культуру. Все больше людей через общественные организации и через партии будут участвовать в управлении государством.

Все избирательные участки СКО в день «х» будут работать до 8 часов вечера. По данным ЦИК на 14 часов наша область находится в лидерах по количеству явившихся на выборы избирателей. Следом за северным регионом идут Жамбылская и Карагандинская области.

Дарья Пышмынцева

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Айгерим Муканова:

— На избирательном участке под номером 620 свой голос должны отдать порядка двух с половиной тысяч петропавловцев, за три часа это сделали больше 300 человек.

Петропавловцы пришли сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг. Ольга Богатырёва никогда не пропускала выборы. Говорит, от ее голоса тоже зависит будущее страны, а, самое главное, семьи.

Ольга Богатырёва, жительница г.Петропавловска:



— Каждый должен прийти и проголосовать. У каждого есть семья, дети. Наше будущее — это наш Казахстан. Думаю, каждый проявит своё самосознание.

А Ботагоз Балагулова пришла вместе с мужем. Несмотря на выходной день, проснулись пораньше, чтобы проголосовать одними из первых. Для них выборы — важное политическое событие.

Ботагоз Балагулова, жительница г.Петропавловска:



— Я человек старой закалки. Выборы были всегда. Важно проявить свою гражданскую позицию.

На участок вход без маски запрещён. А если избиратели о них забыли, то средства защиты им выдают на входе. Там же пришедшим проголосовать проверяют температуру. Еще на выбор им предлагают воспользоваться антисептиком или одноразовыми перчатками.

Социальной дистанции на участке тоже уделили внимание. Одним словом, постарались соблюсти все правила и процедуры. Для тех, кто не имеет возможности прийти на участок самостоятельно, может отдать свой голос дома. Для этого организована выездная комиссия.

Елена Ешманова, председатель комиссии избирательного участка №620:

— К ним выезжают члены комиссии с переносной урной и они могут проголосовать дома. Для этого нужно было написать заявление до 12 часов дня и члены комиссии к ним едут.

За пару часов работы заявку на услугу выездной комиссии оставили 7 человек, зарегистрированных на участке №620. Голосование продлится до 8 часов вечера.

Айгерим Муканова

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Айгерим Мукашева, корреспондент:

— В 7 утра открыли двери и избирательные участки Мамлютского района. Мы находимся в том, что под номером 325, это в Доме культуры. Проголосовать за выбранную партию здесь должны 1105 человек. По данным на 10 часов утра, свой выбор сделали 20% избирателей этого участка.

Ульмас Ильясова на выборы пришла в числе первых. Говорит, что весь период агитации следила за партиями. Их обещания и инновационные идеи узнавала по телевизору. Когда шла на выборы, точно знала, за кого голосовать. Не возникло проблем и во время самой процедуры.

Ульмас Ильясова, жительница г.Мамлютки:

— Быстро все, хорошо. Мне объяснили, куда подойти. Всё хорошо. Мне уже 66 лет. Я всё время голосую. И как в этот раз не пойти.

Кому отдаст свой голос, заранее решил и Арман Абилькаиров. Студент 3-го курса СК профессионально-педагогического колледжа искал в программах партий поддержку для студентов. А именно больше грантов и мест в общежитиях.

Арман Абилькаиров, житель г.Мамлютки/журналист:



— Голосую в первый раз в жизни. Упирался именно на образование, так как сам студент. Трудностей при выборе не возникло.

— Волнуетесь?

— Конечно!

Ручки в подарок, чтобы не распространять возможную инфекцию. По этой же причине кабинки для тайного голосования стали не такими уж и тайными. Закрываться в них по санитарным правилам нельзя. Ко всем нововведениям мамлютчане относятся с пониманием, — говорят члены избиркома. Нарушений пока не было.

Руслан Омаров, заместитель председателя комиссии избирательного участка №325:



— На каждого избирателя мы получили шариковые ручки, маски защитные. На каждом столе есть антисептик. Дезинфицирующий коврик. Все члены избирательной комиссии получили средства защиты. Все требования санврача соблюдаются. Дистанция.

Основной «наплыв» избирателей обычно с 8 утра до 12 часов дня, говорят члены избиркома. Всего в городе Мамлютке работают 4 участка. В районе их 31. 10 января свой голос отдадут чуть больше 13 700 жителей Мамлютского района. По данным на 2 часа дня явка избирателей составила 82%.

Айгерим Мукашева

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Анжелика Сычёва, корреспондент:



— Это избирательный участок 642. Он расположен в здании 4 поликлиники. В основной день голосования первые избиратели пришли буквально сразу же после открытия. Среди них пенсионеры, люди среднего возраста и молодежь. Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм: на входе каждому измеряют температуру, обозначена социальная дистанция.

За 4, 5 часа после открытия пункта голосования из 2099 избирателей свои голоса отдали 226 человек. Это почти11%. Среди них и 19 летняя студентка Kozybayev University Гибадат Есенбергенова. Сегодня девушка впервые принимает участие в выборах.

Гибадат Есенбергенова, студентка Kozybayev University:



— Сегодня для меня очень волнительный момент , я участвую в выборах первый раз. Для меня это очень важно. Мне очень приятно,что мы — молодёжь можем принимать участие в политических выборах. Пересмотрела очень много различных партий, сегодня я проголосовала за одну из них, мне очень нравится их позиция.

Голосует за достижение поставленных целей, за своё светлое будущее и 18 летний Жомарт Айтбай. На выборы пришел тоже впервые. Парень рассказывает, что анализировал предложения всех 5ти партий, поэтому чётко знает, за какую отдаст голос.

Жомарт Айтбай, студент Kozybayev University:

— Я очень ждал этого события. Приятно осознавать ,что мой голос имеет значение, что от него зависит дальнейшее развитие страны. Оттого и ответственность на избирателей ложится не маленькая.

Ребята уверены, что выбрали достойных, что проголосовали за процветание и улучшение жизни казахстанцев, укрепление межнационального согласия и стабильности. По данным ЦИК в СК по состоянию на 16.00 дня явка избирателей составила 62, 4%.

Анжелика Сычева

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Абай Альжанов, корреспондент



— Первые избиратели в библиотеку им. Г.Мусрепова пришли еще до начала голосования — в половину седьмого утра. Всего на городском участке №577 прикреплены более 1700 человек. Одним из первых проявил свою гражданскую позицию и пришел проголосовать Амандык Жантемиров. Почетный журналист Казахстана признаётся, за всю свою жизнь не пропустил ни одни выборы. Считает, что голос каждого важен!

Он оценил, как в период пандемии в областном центре организованно проводят выборы. Считает, что избирательная система нашей страны в последние годы вышла на новый уровень. Кроме того, Амандык Жантемиров отметил, что предвыборная программа каждого кандидата в депутаты была интересной и заслуживала внимания.

Амандык Жантемиров, почётный журналист Казахстана:



— Думаю, мы изберем достойных депутатов, чтобы они работали на благо страны, народа. Это нужно для продвижения вперед Родины. Каждый раз мы ожидаем нового, хорошего, чтобы наша республика развивалась, и народ жил хорошо. Мы смотрим, даже в развитых странах неразвита избирательная система.

На избирательном участке соблюдены санитарные нормы. При входе голосующих просят обработать руки и замеряют им температуру. А еще вручают защитные маски, перчатки и ручки.

Мапруза Джумабаева, председатель комиссии избирательного участка №577:



— Члены комиссии прибыли заранее в пол 6 утра. Наблюдатели в этом году у нас активные. Все заинтересованы в выборах. Санитарные нормы соблюдаются. У нас на участке, кроме тех, кто приходит, голосуют жители ,которые не смогли прийти по состоянию здоровья. Это 18 человек. Мы отправимся у к ним домой, чтобы они смогли отдать свои голос за кандидатов.

Будущее страны — в наших руках. Участвовать в голосовании, считает член областного филиала ОО «Русская община Казахстана Надежда Рудикова, — значит быть патриотом, а это любить Родину, служить Отечеству, беречь историю и вековые традиции. Она в день выборов пришла на свой участок, который находится в стенах 9 средней школы, и поставила галочку в бюллетени.

Надежда Рудикова, член областного филиала ОО «Русская община Казахстана»:



— Я считаю, что пришла голосовать за мир в стране и согласие, ознакомившись с предвыборными программами каждой партии. Они нужны, чтобы страна стала лучше, уверена, что они смогут осуществить свою цель. Я сама родилась в селе, поэтому знаю об уровне жизни людей, проблемах.

Всего по Северо-Казахстанской области определены 15 территориальных и 650 участковых комиссий. За депутатские кресла борются 469 кандидатов от 5 политических партий.

Абай Альжанов

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Анастасия Остертак, корреспондент:



— В нашем регионе работают международные наблюдатели. Они следят за законностью избирательного процесса. На 619 участке находятся представители РФ.

Гражданская активность североказахстанцев приятно удивила российских экспертов. Говорят, за несколько часов голосования пока никаких нарушений не заметили. Гости также отмечают, что для избирателей на участках создали все условия.

Игорь Халин, представитель Миссии наблюдателей от СНГ:



— Мы проводили сами выборы, знаем насколько это сложно. Смотрим, что коллеги справляются на 5 баллов. Везде средства индивидуальной защиты, везде очень строго к этому относятся. Не побоюсь этого слова, именно «строго» для того, чтобы создать безопасные условия для голосования земляков.

За выборами в СК следили более 3500 наблюдателей. Шестеро из них — от СНГ. Международные эксперты прибыли из Тюменской области. Разделились на 3 группы по 2 человека. Работают в Петропавловске, Айыртауском, Кызылжарском и Аккайынском районах. Проверяют правильность заполнения протоколов, наблюдают за прозрачностью работы.

Игорь Халин, представитель Миссии наблюдателей от СНГ:



— Выберем один избирательный участок, будем присутствовать при подсчёте голосов, и Миссия СНГ нас обязывает получать копии протоколов с тем, чтобы эти вот данные уже участковых избирательных комиссий были и у нас. Мы также составляем отчёты, заполняем анкеты, т.е. у нас это все серьезно, не просто приехали, посмотрели, уехали.

В течение всего дня голосования наблюдатели намерены посетить как можно больше избирательных участков. В 16.00 этот пункт у них седьмой по счету. До вечера они планируют посетить как минимум еще четыре.

Анастасия Остертак

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Алишер Ашимов, корреспондент:

— Мы находимся на избирательном участке номер 580,расположенном во 2 корпусе Kozybaev university. Время- почти 20.00 часов(8 часов вечера).А это значит, что через считаные минуты пункты голосования закроются, и члены избирательной комиссии начнут подсчитывать голоса. Свой выбор здесь сделали жители домов по улицам Пушкина, Интернациональной, Бостандыкской и других. В списках зарегистрированы почти 2 тысячи человек.

По инструкции члены комиссии сначала пересчитывают и «погашают» неиспользованные бюллетени. Почти из 6 тысяч их осталось 4,5 тысячи. После здесь примутся за подсчет результатов. В составе комиссии — 9 человек. На часах — ровно восемь вечера. Стационарные и переносные урны готовы для вскрытия.

Алла Васильева, председатель комиссии избирательного участка №580:

— Начался подсчет голосов. Сейчас комиссия работает с теми бюллетенями, которые остались. Нам нужно будет их «погасить». Проголосовали 512 человек. Голосование прошло спокойно. Наблюдателей было 18 человек. По нашему участку не было ни одного замечания.

Напомним, в этих выборах участвовали пять партий. На раздумье, за какую отдать свой голос, у казахстанцев было достаточно времени. Итоги голосования станут известны к 8-ми часам утра 11 января. Североказахстанцы показали активную гражданскую позицию. По данным ЦИК, в разрезе регионов страны в нашей области самый высокий показатель явки избирателей. Он составил 75, 5 процентов.