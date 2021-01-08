В Петропавловске своей очереди на ремонт кровли ждут 38 многоквартирных домов

В доме по улице Брусиловского, 74 проживают 50 семей. Пятиэтажке — 80 лет. Головная боль жильцов — состояние кровли. Она полностью изношена. Владельцы квартир жалуются на падающие кирпичи, что представляет большую опасность для населения.

Мнавара Муратова, председатель КСК «Астана»:

— С 2011 года запустили программу модернизации ЖКХ. Мы встали в очередь в 2013-го. С этого времени и ждем, нам только обещают. Мы делали ее, складывались всеми жильцами, но все это временно. Несколько лет простоит, а потом опять протекает крыша. Мы решили раз делать, то до конца. Государство выделяет нам средства.

Многолетняя проблема жильцов, наконец, решится. На обновление кровли по программе модернизации ЖКХ направят 46 миллионов тенге. Выплачивать сумму горожане будут на протяжении нескольких лет. Всего же в областном центре отремонтируют кровлю в 38 многоэтажках.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году сформировали хороший бюджет областной, который позволяет начать эти работы. Поэтому мы выделим средства для города на ремонт лифтов, крыш. Но эти деньги возвратные. Жители должны составить договоры.

А это девятиэтажка по адресу Назарбаева, 136. Каждый день её жильцам приходится подниматься и спускаться по этажам пешком. Работающего лифта они не видели здесь 25 лет. Иван Авдонин последние 2 года опасается выходить из дома даже на прогулку. Каждый раз преодолевать такие расстояния для него — задача не из простых.

Иван Авдонин, житель г.Петропавловска:

— Бегаю, прыгаю. Сейчас на костылях второй год. 2 группа инвалидности. Люди мучаются у нас здесь. Сердечники есть, много кто болеет, им приходится непросто. Детей много живёт. Плохо без лифта.

Самостоятельно привести в порядок лифт жителям не по карману. На это требуется от 12 до 15 миллионов тенге. Сумма немалая, говорит председатель КСК дома. Но, похоже, в скором времени самый наболевший вопрос у жильцов отпадет. Затраты на ремонт лифта возьмет на себя государство.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Выделим деньги в бюджет города, который позволяет купить сразу 8 лифтов. В девятиэтажных домах теперь появятся лифты. Это проблема будет решена. Акимат города должен начать все соответствующие работы. Необходимо, конечно, обследовать состояние шахт.

По словам Кумара Аксакалова, в областном центре насчитывается более тысячи ста многоэтажных домов. Почти 370 из которых — с лифтами. Из них 217 подъемников требуют замены. В этом году за решение вопроса возьмутся вплотную.

Абай Альжанов