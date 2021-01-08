С 1 января в Казахстане началось всеобщее декларирование

С 1 января наступившего года государственные служащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги должны обнародовать информацию о своих доходах и имуществе. Это будет использоваться для определения социальной поддержки населения и справедливого налогообложения.

Жибек Клюкова, главный специалист управления государственных доходов по г. Петропавловску:

— Те государственные служащие, которые ранее сдавали 230 форму, теперь будут представлять при входе в систему всеобщего декларирования 250 декларацию. Это декларация об активах и обязательствах. Т.е. за 2020 г государственные служащие уже не будут представлять 230 форму.

В новой декларации не будет сведений о деньгах на банковских счетах, а также о недвижимом имуществе и транспортных средствах , зарегистрированных в РК. Вся эта информация есть в органах государственных доходов. Какие данные все же необходимо предоставить при заполнении документа формы 250?

Жибек Клюкова, главный специалист управления государственных доходов по г. Петропавловску:

— Это денежные средства в сумме, не превышающей 1000-кратного размера МРП, а также задолженность физического лица перед другим физическим лицом, это кредиторская задолженность и задолженность другого физического лица перед физическим лицом, это дебиторская задолженность.

Первый этап начался с января 2021-го. Остальные будут в 2023-м, 24-м и 25-м годах. Постепенно будут добавляться другие лица, которые обязаны предоставить декларацию. В итоге на последнем, четвертом этапе о своих доходах и имуществе отчитаются все оставшиеся категории населения.

Анастасия Остертак